“Di solito i decretini durano un po’ di più, ma questo vale 20 giorni. Il tempo di poter rassicurare chi va a votare in questo momento per questo referendum, è una presa in giro”. Lo spiega il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando il decreto carburanti approvato in Consiglio dei Ministri.

“Un decretino che non si è mai visto”

“Il governo ci ha messo una notte per aumentare le accise con la legge di bilancio. E ci ha messo 20 giorni per ritornare indietro – aggiunge a margine dell’incontro con gli studenti di UniSi in vista del referendum sulla giustizia -. Solo che ritorna indietro solo per altri 20 giorni, perché ha atteso 20 giorni dall’aumento del caro energia e caro carburante e adesso fa un decretino che non si è mai visto”.