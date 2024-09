Governo tecnico, inutile sogno di Elly Schlein, Meloni sempre più forte

C’è chi parla nuovamente di governo tecnico, cioè di un esecutivo simile a quello di Mario Draghi con un’ammucchiata di ministri delle varie correnti politiche. O presunte tali. Ma chi ne discute con insistenza? Naturalmente la sinistra che fa il suo gioco, legittimo per carità. E’ compito dell’opposizione fare il cane da guardia e stanare le magagne.

Prima un governo tecnico, poi palazzo Chigi

Con un unico compito: quello di far saltare il banco e cercare in tutti i modi di mandare in crisi il governo e costringerlo alla resa. Step by step, direbbero i stri amici d’oltre Manica.

Prima si chiamano i tecnici (possiamo definirli così?), poi si dà la seconda spallata e si torna a Palazzo Chigi per dirigere l’orchestra.

Un iter normale fra maggioranza e opposizione. Però, c’è qualcosa che non va in questo disegno politico. Sono i numeri che indicano senza discussione che la luna di miele della Meloni con il popolo italiano è tutt’altro che tramontata.

L’ultimo sondaggio incorona Meloni

L’ultimo recentissimo sondaggio indica che Giorgia non è in discesa, perché le cifre dicono che è ancora salda al potere. Se è possibile, più forte di quando nel 2022 vinse le elezioni. Ora ha tagliato il traguardo del trenta per cento e può darsi che la scalata continui.

Allora, come si fa a parlare di governo tecnico e di crisi anticipata che è solo nella mente della sinistra guidata da Elly Schlein?

E’ vero: non è soltanto oro quello che luccica, perché le crepe nell’alleanza non si possono nascondere. Ad esempio, non sempre fra Matteo Salvini e Antonio Tajani c’è una grande sintonia; è ancora vero che tra i ministri scelti dalla premier a volte le opinioni sono discordi; è evidente che la lotta al secondo posto divide i leader di Forza Italia e della Lega.

Non si può negare che di tanto in tanto i due vice premier vogliono solo difendere il proprio orticello senza pensare al futuro del Paese. Ma è sacrosanto e indubitabile il fatto che quando si va alla conta la triade di governo non dà segni di scollamento respingendo così gli attacchi della sinistra.

La verità è che il più grande alleato della Meloni è proprio quel campo largo che non si riesce a raggiungere.

Nonostante gli sforzi di Elly (che dovrebbe smetterla di dire sempre no), questo patto che dovrebbe unire gli oppositori rimane per il momento soltanto un sogno.

La lite è continua: Renzi si o Renzi no; Calenda? Si adegua, ma perde esponenti di spicco che lasciano il partito se Azione vuole entrare nell’ammucchiata.

I 5Stelle che dovrebbero essere i secondi dietro il Pd sono lacerati da una lite interna che, a memoria d’uomo, ha pochissimi precedenti.

Si va alla carta bollata ed alle Pec mentre Giuseppe Conte minaccia Beppe Grillo di togliere proprio a lui quel reddito di cittadinanza, caposaldo delle idee dell’ex comico.

Trecentomila euro, mica spiccioli, che farebbero dubitare chiunque. “O stai zitto o puoi dire addio a quel fiume di euro che ti diamo”, sostiene l’attuale leader dei pentastellati.

Allora, come si può parlare in queste condizioni, di campo largo se ci si azzanna a giorni alterni? Su cosa si basa un governo tecnico che un domani non avrà una forza in grado di salire a Palazzo Chigi.? Cioè, in termini più chiari, di non avere una maggioranza che possa guidare il Paese?

Il discorso è sempre il solito: invece di studiare sempre come fregare il nemico, sarebbe meglio (per l’Italia, non per un partito) cercare un minimo comune multiplo che possa aiutare il nostro paese ad uscire dalle secche di una situazione economica gravissima.

Il deficit che aumenta, la sanità, la scuola, il salario minimo, la preoccupazione di molte famiglie che non sanno come mettere insieme il pranzo con la cena.

Quindi, è inutile inseguire i sogni di un nuovo governo che non c’è. Meglio cercare accordi sensati che diano maggiore tranquillità alla gente stufa di litigi e polemiche. “Intelligenti pauca” preciserebbero i nostri saggi padri latini.