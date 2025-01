La Groenlandia fa gola anche alla Cina, non solo a Trump. Così la Cina sta costruendo silenziosamente una nuova Via della Seta marittima nell’Oceano Artico con l’assistenza della Russia.

Come Trump, la Cina ha un occhio di riguardo per l’importanza strategica della Groenlandia nell’Artico, rivela su Asia Times Yong Jian, giornalista cinese specializzato in tecnologia, economia e politica cinesi.

E aggiunge che se gli Stati Uniti controllano la Groenlandia, la Cina dovrà cambiare la sua strategia artica, poiché una corsa agli armamenti aumenterà i premi assicurativi per le spedizioni nella regione.

Americani preoccupati per la Groenlandia

Gli americani sono preoccupati e questa può essere una ulteriore ragione che ha spinto Trump ad avanzare pretese sulla fu isola verde sempre meno coperta dai ghiacci.

In una lettera inviata al Pentagono degli Stati Uniti lo scorso ottobre, il comitato speciale del Congresso degli Stati Uniti sul Partitop comunista cinese ha espresso preoccupazioni sulla crescente presenza della Cina nell’Artico.

Mire cinesi sull’Artico

Il primo segnale risale al 2018, quando l’appaltatore statale cinese China Communications Construction Company (CCCC) ha presentato un’offerta per costruire aeroporti in Groenlandia, offerta poi ritirato nel 2019.

Alcuni acquirenti cinesi avevano anche cercato di acquistare terreni privati ​​a Svalbard, ma la vendita è stata bloccata dal governo norvegese lo scorso luglio per motivi di sicurezza nazionale.

Il 25 novembre dell’anno scorso, il direttore generale della State Atomic Energy Corporation (Rosatom) russa Alexey Likhachev e il ministro dei trasporti cinese Liu Wei hanno tenuto la prima riunione del sottocomitato sulle rotte di navigazione artiche a San Pietroburgo. Entrambe le parti hanno concordato di discutere ulteriormente di sviluppo della navigazione, sicurezza della navigazione e tecnologia e costruzione di navi polari.

A gennaio 2018, il governo cinese ha pubblicato la “Politica artica della Cina”, delineando il suo piano per “utilizzare le risorse artiche in modo legale e razionale”.

Queste politiche includono:

1. La partecipazione della Cina allo sviluppo delle rotte di navigazione artiche

2. La partecipazione all’esplorazione e allo sfruttamento di petrolio, gas, minerali e altre risorse non viventi

3. La partecipazione alla conservazione e all’utilizzo della pesca e di altre risorse viventi

4. La partecipazione allo sviluppo delle risorse turistiche

“La Cina è un importante stakeholder negli affari artici. Geograficamente, la Cina è uno “Stato vicino all’Artico”, uno degli Stati continentali più vicini al Circolo Polare Artico”, ha affermato il governo cinese nella dichiarazione politica.

“La Cina è da tempo coinvolta negli affari artici. Nel 1925, la Cina ha aderito al Trattato di Spitsbergen (Svalbard) e ha iniziato a partecipare all’affrontare gli affari artici”, ha aggiunto.

“Da allora, la Cina ha compiuto maggiori sforzi nell’esplorazione dell’Artico, ampliando la portata delle attività, acquisendo maggiore esperienza e approfondendo la cooperazione con altri partecipanti”.

Negli ultimi sette anni, la Cina ha compiuto passi da gigante nell’attuazione delle sue politiche artiche. Ad esempio, nella seconda metà del 2023, NewNew Shipping Line, una società cinese che ha stretto una partnership con la Russia, ha completato sette viaggi in portacontainer tra Asia ed Europa attraverso l’Oceano Artico. Lo scorso luglio, ha lanciato una nuova rotta artica che collega Shanghai a San Pietroburgo.

Un editorialista dello Shanxi afferma che gli Stati Uniti hanno finalmente riconosciuto che Cina e Russia hanno unito le forze per lanciare la rotta del Mare del Nord, o Via della seta ghiacciata, che tra le altre cose, mitigherà il dilemma dello Stretto di Malacca in Cina, ma ormai è troppo tardi.

“”La rotta del Mare del Nord è stata ignorata da molte persone, ma ora sta attirando l’attenzione della Cina con i suoi vantaggi geografici unici”, afferma lo scrittore. “Questa rotta si snoda lungo la costa artica russa dall’Asia orientale all’Europa, il che può accorciare di un terzo la rotta tradizionale attraverso lo Stretto di Malacca e il Canale di Suez”, aggiunge. “Questo è senza dubbio un grande vantaggio per la Cina, poiché un viaggio più breve significa costi inferiori”.

“Se un giorno gli Stati Uniti tentassero di bloccare lo Stretto di Malacca con mezzi militari, la fornitura di petrolio della Cina si troverebbe immediatamente di fronte a una seria sfida. Pertanto, sviluppare la rotta del Mare del Nord non serve solo a risparmiare tempo e costi, ma soprattutto ad aprire un’altra ancora di salvezza per la sicurezza energetica della Cina”.

Uno scrittore con sede nello Shandong afferma che la Cina non è riuscita ad avviare alcuna ricerca scientifica sia al Polo Nord che al Polo Sud per molti anni, finché l’esploratore cinese Gao Dengyi non ha letto del Trattato delle Svalbard in un libro durante una visita accademica in Norvegia nel 1991.

“In passato, i paesi capitalisti occidentali guidati dagli Stati Uniti avevano ostacolato la nostra ricerca al Polo Nord e al Polo Sud con diverse scuse”, afferma lo scrittore. “Avevamo chiesto di prendere in prestito terre dai nostri paesi confinanti e cercato aiuto dalle organizzazioni internazionali. Ma questo problema è stato risolto solo dopo il viaggio di Gao in Norvegia”.

Afferma che il Trattato delle Svalbard ha fornito basi legali alla Cina per iniziare la ricerca scientifica al Polo Nord, con conseguente creazione della prima stazione di ricerca artica cinese, la Stazione del Fiume Giallo, alle Svalbard, in Norvegia, nel 2004.

Il Trattato delle Svalbard è stato firmato per la prima volta da 14 paesi nel 1920. Affermava che le Svalbard fanno parte della Norvegia mentre altri paesi hanno il diritto di fare ricerca scientifica al Polo Nord.

Nel 1925, Duan Qirui, capo del governo Beiyang, dominato dai signori della guerra nella Cina settentrionale, fu costretto dall’Occidente a firmare il trattato. A quanto si dice, non si prese il tempo necessario per comprendere appieno cosa aveva firmato, poiché la Cina era in guerra civile in quel momento.