La Corea del Sud sta valutando la possibilità di fornire all’Ucraina missili terra-aria Hawk dismessi e altre attrezzature militari. Lo ha affermato Yoo Yong-won, legislatore del Partito del Potere Popolare al governo, durante un’intervista radiofonica rilanciata dal South China Morning Post.

Corea del Sud vuole fornire missili terra-aria all’Ucraina

I suoi commenti giungono dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che le forze di Pyongyang addestrate in Russia potrebbero entrare in combattimento prima del previsto.

“Lo spiegamento delle forze nordcoreane nei campi di battaglia in Ucraina potrebbe avvenire a un ritmo più veloce del previsto, il che è una grave situazione”, ha affermato ieri Yoon durante un colloquio telefonico con il premier canadese Justin Trudeau.

Un alto funzionario della sicurezza nell’ufficio di Yoon ha affermato che la Corea del Sud non ha piani immediati per fornire armi letali all’Ucraina e che avrebbe preso in considerazione solo la fornitura di armi difensive. Il missile Hawk prodotto dalla Raytheon è un sistema terra-aria a medio raggio con una gittata di 40 km. Dispiegati per la prima volta dalla Corea del Sud negli anni ’70, gli Hawk sono stati eliminati gradualmente e sostituiti con i più avanzati missili terra-aria Cheongung. Da allora, i sistemi Hawk sono stati immagazzinati come armi di riserva.