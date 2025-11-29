“Questo è il livello dell’informazione in Italia. Trovo ancor più grave che avvenga su rete pubblica, che fa solo ‘informazione’. Ad una domanda fattami a Parigi, a commento dell’introduzione di una leva volontaria in Francia ho risposto che era una soluzione simile a quella tedesca e che avrei chiesto al Parlamento, nell’ambito di una riforma più complessa e completa della Difesa, di rivedere il modello previsto dalla legge 244/2012, ragionando anche su una possibile riserva volontaria, da individuare attraverso una leva volontaria. Sono tre anni che dico chiaramente che la scelta di avere forze armate professionali e non basate sulla leva obbligatoria è, per me, un percorso obbligato”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un tweet su X, citando un servizio di Rainews 24 in cui si faceva riferimento alla sua proposta sul servizio militare volontario. “Ma – prosegue il ministro – la verità non interessa a chi pensa che si possa fare informazione in modo annoiato e superficiale, senza nemmeno verificare temi così importanti. E parliamo di un’azienda pubblica che ha doveri di serietà e di verità ancora più stringenti”.

Questo è il livello dell’informazione in italia.

Trovo ancor più grave che avvenga su rete pubblica, che fa solo “informazione”.

Ad una domanda fattami a Parigi, a commento dell’introduzione di una leva volontaria in Francia ho risposto che era una soluzione simile a quella… pic.twitter.com/dKCjDvbvKV — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 29, 2025