Hamas ha annunciato ufficialmente di accettare, con riserva, il piano proposto dal presidente statunitense Donald Trump per la fine della guerra a Gaza. La fazione islamica si è detta pronta a rilasciare “tutti gli ostaggi israeliani” ancora nelle sue mani, come previsto dalla proposta americana, ma ha chiesto “ulteriori discussioni e negoziati”, rivendicando un ruolo politico futuro, al momento escluso da Israele e dalla comunità internazionale. Secondo la testata israeliana N12, Tel Aviv ha deciso di allinearsi alla dichiarazione di Trump e da questa mattina l’Idf ha sospeso i bombardamenti sulla Striscia, limitandosi a operazioni difensive. Gaza City resta sotto assedio e le truppe israeliane non si stanno ritirando, ma mantengono le posizioni raggiunte. L’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha confermato che Israele si sta preparando a implementare la prima fase del piano Trump in 20 punti. “Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump”, si legge in una nota.

Il presidente Usa, in un videomessaggio su Truth, ha commentato la risposta di Hamas: “È un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi”, ringraziando i Paesi coinvolti negli sforzi di mediazione. Familiari degli ostaggi hanno accolto positivamente le parole di Trump. Ronen Neutra le ha definite “una mossa coraggiosa di leadership”, mentre Einav Zangauker ha scritto su X: “Hai letto, Netanyahu?”. Hamas ha definito “incoraggianti” le dichiarazioni americane e il portavoce Taher al-Nounou ha ribadito la disponibilità a negoziare “per ottenere uno scambio di prigionieri, porre fine alla guerra e garantire il ritiro dell’esercito”. Anche Giorgia Meloni ha espresso sostegno: “Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump”.