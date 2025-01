Hamas esce dai tunnel e dalle macerie di Gaza per dimostrare di non aver mai perso il controllo della maggior parte dell’area nonostante quindici mesi di guerra. Mentre Hamas ha subito molti colpi dalle Forze israeliane, è stata in grado di reclutare nuovi membri e ha persino tenuto camion e furgoni pronti a tornare in strada e mostrare la sua presenza. Così scrive Seth J. Frantzman sul Jerusalem Post.

Le ultime conferme vengono da Reuters. Secondo Erin Banco dell’agenzia di stampa inglese, Hamas ha reclutato tra 10.000 e 15.000 membri dall’inizio della sua guerra con Israele. Questo secondo due fonti del Congresso informate sull’intelligence statunitense, il che suggerisce che i combattenti sostenuti dall’Iran potrebbero continuare a rappresentare una minaccia persistente per Israele. L’intelligence indica che un numero simile di combattenti di Hamas è stato ucciso durante quel periodo.

I video che si suppone provengano da Gaza mostrano il gruppo in camioncini bianchi che guidano in giro. I video mostrano grandi gruppi di uomini armati che salutano la folla o stanno in piedi e seduti su veicoli che li stanno facendo sfilare per le strade.

La polizia di Hamas in servizio

Anche la polizia di Hamas, un braccio del gruppo terroristico, sta ricomparendo. Sono stati presenti per tutta la guerra, ma la loro presenza non è stata così chiaramente avvertita in alcune aree. Nei giorni successivi all’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’amministrazione di Gaza guidata da Hamas si è mossa rapidamente per ripristinare la sicurezza, frenare i saccheggi e iniziare a ripristinare i servizi di base in alcune parti dell’enclave, distese delle quali sono state ridotte a lande desolate dall’offensiva israeliana

Nidal Al-Mughrabi della Reuters ha parlato con più di una dozzina di residenti, funzionari, diplomatici regionali ed esperti di sicurezza che hanno affermato che, nonostante la promessa di Israele di distruggerlo, Hamas rimane profondamente radicato a Gaza e la sua presa sul potere rappresenta una sfida all’attuazione di un cessate il fuoco permanente.

Il gruppo islamista non solo controlla le forze di sicurezza di Gaza, ma i suoi amministratori gestiscono ministeri e agenzie governative, pagano gli stipendi dei dipendenti e si coordinano con le ONG internazionali. La sua polizia e i suoi uomini armati, che per mesi sono stati tenuti lontani dalle strade dagli attacchi aerei israeliani, sono di stanza nei quartieri della Striscia. “Vogliamo impedire qualsiasi tipo di vuoto di sicurezza”, ha affermato Ismail Al-Thawabta, direttore dell’ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas.

La vita riprende a Gaza

Ha affermato che circa 700 poliziotti stavano proteggendo i convogli di aiuti e che non è stato saccheggiato un solo camion da domenica, in contrasto con il massiccio furto di cibo da parte di bande criminali durante il conflitto. Durante la guerra, aggiunge Frantzman, alcune ONG e altri funzionari di organizzazioni internazionali si sono lamentati del fatto che la mancanza di polizia di Hamas, o il fatto che fossero presi di mira dall’IDF, stava portando a un crollo della legge e dell’ordine. In sostanza, molti gruppi legati alla comunità internazionale che lavorano a Gaza preferiscono lavorare con Hamas e la sua polizia.

Hamas controlla i 2 milioni di persone a Gaza. Recluta da un bacino di circa 300.000 giovani uomini. Tutto ciò che Hamas deve fare è reclutare una piccola percentuale di questi uomini e può continuare a rimpinguare i suoi ranghi. Inoltre, la popolazione di Gaza è giovane; più della metà ha meno di 18 anni. Hamas ha un bacino di reclute pronto. Questa generazione è cresciuta sotto il governo di Hamas. Non conoscono nient’altro. Non ricordano un periodo senza guerre ogni anno o due. Sono abituati agli attacchi aerei di Israele e a camminare tra le macerie. Non vedono un’alternativa e Hamas fa leva sulla loro condizione.

Mentre l’IDF si ritira, Hamas vuole entrare rapidamente. Hamas ha un controllo impressionante su ogni aspetto di Gaza, dai media locali agli ospedali e alle scuole. La guerra iniziata sulla scia del suo attacco a Israele il 7 ottobre 2023, è stata una delle guerre più lunghe che Hamas abbia dovuto affrontare nei suoi quasi 40 anni di storia. Il gruppo era pronto ad affrontare questa sfida.

Quando la guerra è iniziata, Hamas ha inviato diverse migliaia di suoi combattenti ad attaccare Israele. Si stima che dopo il 7 ottobre Hamas avesse circa 24 “battaglioni”. Si trattava di circa 30.000 combattenti. C’erano altri gruppi terroristici a Gaza, principalmente la Jihad islamica palestinese, che aveva anche migliaia di combattenti. I terroristi hanno affrontato un esercito israeliano che ha chiamato 300.000 riservisti e ha schierato circa cinque divisioni per combattere a Gaza. Dopo l’attacco iniziale a Israele, Hamas si è ritirata nei tunnel a Gaza.

Nei giorni successivi all’entrata in vigore della cessazione del fuoco, l’amministrazione di Gaza guidata da Hamas si è mossa rapidamente per ripristinare la sicurezza, frenare i saccheggi e iniziare a ripristinare i servizi di base in alcune parti dell’enclave, distese delle quali sono stati ridotti a lande desolate dall’offensiva israeliana Nidal Al-Mughrabi della Reuters ha parlato con più di una dozzina di residenti, funzionari, diplomatici regionali ed esperti di sicurezza che hanno affermato che, nonostante la promessa di Israele di distruggerlo, Hamas rimane profondamente radicato a Gaza e la sua presa sul potere rappresenta una sfida all’attuazione di un cessate il fuoco permanente.

L’IDF non è mai entrato in molti quartieri attorno a Gaza City, e anche quando l’IDF è entrato in posti come Jabaliya o Beit Hanoun, non ha sgomberato completamente queste aree. Hamas si è allontanato, si è mescolato ai civili e ha aspettato. In molti casi, l’IDF non ha controllato i civili in fuga da Gaza City verso il sud, ed è chiaro che Hamas poteva andarsene se voleva.

A gennaio e febbraio 2024, la campagna dell’IDF è diventata meno intensa. L’IDF ha spostato l’attenzione su Khan Younis e la 98a Divisione ha trascorso mesi a liberare questa zona chiave da Hamas. Ad aprile, la 98a era finita e se n’è andata. Poi, l’IDF ha deciso di entrare a Rafah dopo una lunga pausa. In sostanza, a marzo e aprile a Gaza ad Hamas è stata concessa una sorta di cessate il fuoco di fatto a Gaza, che gli ha permesso di riorganizzarsi. Questa era l’epoca in cui gli Stati Uniti stavano spingendo per costruire un molo galleggiante collegato al corridoio di Netzarim. Il molo è fallito, ma il tempo impiegato per tutto questo è stato importante

Quando l’IDF entrò finalmente a Rafah e nel corridoio di Filadelfia al confine con l’Egitto nel maggio 2024, Hamas poté tornare a Khan Younis perché la 98a Divisione se ne era andata. Ora, era compito della 162a Divisione rimuovere Hamas da Rafah, un processo che durò tre mesi. Furono eliminati probabilmente 1.000 combattenti di Hamas e centinaia furono arrestati.

Hamas si riorganizzò nel nord di Gaza a Shejaiya e Jabaliya, e si stabilì nel centro di Gaza a Nuseirat, Bureij, Deir al-Balah e Maghazi. In queste aree, Hamas creò un mini-stato e continuò a governare. Controllava anche l’area umanitaria di Mawasi e da lì, proiettava influenza e potere traendo profitto dagli aiuti che arrivavano a Gaza

A settembre, l’IDF spostò la sua attenzione su Hezbollah. La 98a Divisione andò a nord, lasciando poche truppe a Gaza. L’IDF espanse il corridoio di Netzarim e uccise anche il leader di Hamas Yahya Sinwar, ma la mancanza di truppe fece sì che questo non potesse essere sfruttato. Hamas aspettò e osservò.

A quel punto, Hamas operava solo in superficie in piccoli gruppi. Aveva trasferito la maggior parte del suo comando e controllo nelle scuole e molti dei suoi membri si erano trasferiti negli ospedali per nascondersi. Subì delle perdite ma mantenne questa pratica di usare aree civili per nascondersi. Iniziò anche a usare più trappole esplosive contro l’IDF.

A ottobre, l’IDF era pronta per una nuova offensiva nel nord di Gaza. La 162a Divisione fu inviata a Jabaliya e infine nelle aree di Beit Hanoun e Beit Lahiya. A Jabaliya, 70.000 civili dovettero essere evacuati e l’IDF trovò migliaia di combattenti di Hamas. Questa si è rivelata una battaglia difficile e decine di soldati dell’IDF sono stati feriti.

Hamas ha dimostrato di non essere stata sconfitta e di aver effettivamente reclutato e forse rafforzato a Jabaliya. Quando l’IDF ha finito di sgomberare questa zona, l’accordo sugli ostaggi è stato firmato. Ora, l’IDF si è ritirato dal nord di Gaza e si sta ridistribuendo da Netzarim. Hamas è sopravvissuta perché non è mai stata sconfitta nel centro di Gaza o nella città di Gaza.

Quando Hamas ha perso unità, le ha ricostruite. Quando ha perso comandanti, li ha sostituiti. Hamas ha perso molti comandanti e leader in passato, come lo sceicco Yassin Abdel Aziz Rantisi o Saleh Shehade. Anche la Jihad islamica palestinese ha perso comandanti in passato, come Baha Abu al-Ata. Perdere combattenti e comandanti è uno stile di vita per questi gruppi.

Durante la guerra del maggio 2021, l’IDF ha affermato di aver eliminato 25 comandanti di alto rango di Hamas. È possibile che si tratti di un’esagerazione, ma anche se non lo fosse, Hamas li ha sostituiti. Nelle ultime settimane, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira amministratori di rango inferiore a Gaza, in un apparente tentativo di spezzare la presa di Hamas sul governo.

Nonostante le perdite, Al-Thawabta ha affermato che l’amministrazione gestita da Hamas ha continuato a funzionare. “Attualmente, abbiamo 18.000 dipendenti che lavorano ogni giorno per fornire servizi ai cittadini”, ha affermato.

I comuni gestiti da Hamas avevano iniziato domenica a ripulire alcune strade dalle macerie per consentire il passaggio dei veicoli, mentre i lavoratori riparavano tubature e infrastrutture per ripristinare l’acqua corrente nei quartieri. Decine di camion pesanti trasportavano detriti dagli edifici distrutti lungo le arterie principali polverose dell’enclave.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha articolato una visione per il futuro postbellico di Gaza, se non insistendo sul fatto che il gruppo islamista non può svolgere alcun ruolo e affermando che l’Autorità Nazionale Palestinese, un organismo istituito dagli accordi di pace di Oslo tre decenni fa che amministra parzialmente la Cisgiordania occupata, non può essere considerata affidabile sotto la sua attuale leadership.

Joost Hiltermann, dell’International Crisis Group, ha affermato che la presa salda di Hamas su Gaza ha posto Israele di fronte a un dilemma. “Israele ha una scelta, continuare a combattere in futuro e uccidere persone, e questo non ha funzionato negli ultimi 15 mesi, oppure può accettare un accordo in cui l’Autorità Nazionale Palestinese prende il controllo con l’acquiescenza di Hamas”, ha affermato Hiltermann.

La capacità militare di Hamas è difficile da valutare perché il suo arsenale di razzi rimane nascosto e molti dei suoi combattenti meglio addestrati potrebbero essere stati uccisi, ha affermato Hiltermann, ma rimane di gran lunga il gruppo armato dominante a Gaza: “Nessuno parla dell’AP che prende il controllo di Gaza senza il consenso di Hamas”.

Mentre alti funzionari di Hamas hanno espresso sostegno per un governo di unità, Mahmoud Abbas, capo dell’Autorità Nazionale Palestinese e avversario di lunga data di Hamas, non ha dato il suo assenso. In base ai termini del cessate il fuoco, Israele deve ritirare le sue truppe dalla Striscia di Gaza centrale e consentire il ritorno dei palestinesi a nord durante una fase iniziale di sei settimane, in cui alcuni ostaggi saranno rilasciati.

Anche prima che il cessate il fuoco entrasse in vigore, i membri del gabinetto di Netanyahu avevano dichiarato di essere favorevoli al ritorno in guerra per rimuovere Hamas dal potere, una volta che gli ostaggi fossero tornati a casa. Tre ministri di estrema destra si sono dimessi. “Non c’è futuro di pace, stabilità e sicurezza per entrambe le parti se Hamas resta al potere nella Striscia di Gaza”, ha affermato domenica il ministro degli Esteri Gideon Saar.

Un portavoce dell’ala armata di Hamas, Abu Ubaida, ha detto a Reuters che il gruppo militante avrebbe rispettato i termini del cessate il fuoco e ha esortato Israele a fare lo stesso. Quindici mesi di guerra hanno lasciato Gaza una landa desolata di macerie, edifici bombardati e accampamenti di fortuna, con centinaia di migliaia di persone disperate che si riparano dal freddo invernale e vivono con qualsiasi aiuto possa arrivare loro. Più di 46.000 persone sono state uccise, secondo le autorità sanitarie palestinesi.