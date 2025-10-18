Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza nella Striscia di Gaza per un periodo ad interim e non può, almeno per ora, impegnarsi a disarmarsi. Lo ha dichiarato in un’intervista pubblicata dal sito dell’agenzia Reuters il dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. Secondo l’agenzia, queste “posizioni riflettono le difficoltà che gli Stati Uniti devono affrontare per porre fine alla guerra” e mostrano “i principali nodi che ostacolano gli sforzi per consolidare la fine definitiva”.

Intervistato a Doha, in Qatar, dove risiedono diversi membri del movimento armato palestinese, Nazzal – membro del politburo di Hamas – ha spiegato che il gruppo sarebbe pronto ad accettare un cessate il fuoco della durata massima di cinque anni, con l’obiettivo di ricostruire la devastata Striscia di Gaza. Tale tregua, ha precisato, richiederebbe però “garanzie per ciò che accadrà in seguito” e la condizione che ai palestinesi vengano concessi “orizzonti e speranza” per la creazione di uno Stato indipendente.

Alla domanda se Hamas sia disposto a rinunciare alle armi, Nazzal ha risposto: “Non posso rispondere con un sì o un no. Francamente, dipende dalla natura del progetto. Il progetto di disarmo di cui parla, cosa significa? A chi verranno consegnate le armi?”.

Le condizioni e le controversie interne

Il dirigente ha aggiunto che la questione del disarmo, così come altri temi cruciali dei negoziati, non riguarda solo Hamas ma “anche altri gruppi armati palestinesi”. Secondo Nazzal, tali questioni richiedono che “i palestinesi raggiungano una posizione più ampia” prima di qualsiasi decisione definitiva.

Reuters ricorda che Hamas aveva accettato, il 4 ottobre, di rilasciare gli ostaggi e di affidare la gestione della Striscia a un comitato di tecnici, pur affermando che “altre questioni dovevano essere affrontate in un quadro palestinese più ampio”.

Nazzal ha inoltre difeso le recenti esecuzioni documentate a Gaza, sostenendo che durante la guerra ci sono sempre state “misure eccezionali” e che le persone giustiziate erano criminali “colpevoli di omicidio”. Infine, ha ribadito che Hamas non ha alcun interesse a trattenere i corpi degli ostaggi israeliani deceduti, spiegando che persistono “problemi di reperimento” e sottolineando che attori internazionali come la Turchia o gli Stati Uniti potrebbero collaborare alle ricerche, se necessario.