Hamas sarebbe pronta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti sebbene con “alcune riflessioni”. A scriverlo è Al-Sharq Al-Awsat citando proprie fonti. La risposta di Hamas è arrivata dopo incontri con le fazioni palestinesi a Doha e a Beirut in modo da rappresentare una posizione palestinese unitaria ed è stata valutata in modo positivo.

Della possibilità di trovare un accordo con Hamas ha parlato anche Donald Trump durante il suo incontro con i metallurgici a Pittsburgh in cui è arrivato l’annuncio dell’aumento al 50 per cento dei dazi sull’acciaio. Alla domanda dei cronisti sulla proposta statunitense di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza, il presidente Donald Trump non ha usato giri di parole e a proposito di Hamas ha detto: “Sono in un gran casino. Penso che vogliano uscirne”.

Cosa prevede il piano Usa per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza

La proposta di tregua avanzata dall’inviato americano Steve Witkoff è stata già accettata da Israele anche perché offre garanzie sul proseguo della guerra. La proposta prevede che la tregua durerà 60 giorni: in questo tempo ci sarà il rilascio di 10 ostaggi ancora vivi (5 il primo giorno, altri 5 dopo una settimana) e la riconsegna di 18 corpi (9 il primo giorno e 9 dopo). In cambio Israele rilascerà 125 detenuti palestinesi condannati all’ergastolo per terrorismo, 1.111 cittadini di Gaza detenuti dall’inizio della guerra e 180 corpi di palestinesi attualmente trattenuti dalle autorità israeliane.

Durante i 60 giorni di cessate il fuoco, inoltre, proseguiranno i negoziati tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra. Quello che però avrebbe irritato la fazione islamica, stando alle dichiarazioni dei giorni scorsi, come ha riferito una fonte a Walla è che la proposta non contiene una chiara garanzia americana che la tregua porti a un cessate il fuoco permanente. Altra cosa che viene contestata è il fatto che se i colloqui dovessero andare avanti oltre i 60 giorni anche la tregua dovrebbe proseguire, senza che Israele possa violarla unilateralmente come fatto l’ultima volta a marzo allo scadere della precedente intesa.