Intervistato da Repubblica, il politologo statunitense Francis Fukuyama spiega che “Trump ripete le politiche che negli anni Trenta ci portarono alla guerra”

Le parole di Fukuyama

I nuovi dazi “sono la decisione più idiota che abbia mai visto da un presidente americano”. I dazi infatti “saranno completamente controproducenti e probabilmente getteranno l’economia mondiale in una recessione molto grave, se non nella depressione. Tutto si basa sull’incapacità di Trump di capire come funziona l’economia. Le decisioni di Trump sono basate su un’ignoranza così incredibile, che è difficile comprendere come sia potuto diventare presidente”.

L’unica speranza secondo il politologo “è che questa politica così stupida gli si ritorcerà contro. I prezzi aumenteranno e probabilmente getterà gli Usa e molte altre economie in una recessione enorme – prosegue – . Ciò non piacerà agli elettori americani, che sognavano l’età dell’oro”.

Il rischio è quello di ripetere gli errori degli anni Trenta del Novecento. “Certo. Penso ci vorrà del tempo perché accada, ma quando le persone perdono il lavoro e il mondo cade in una depressione che delegittima i governi esistenti, quel tipo di instabilità crea conflitti. La politica di Trump distruggerà l’Alleanza atlantica e cancellerà ogni tipo di solidarietà tra le democrazie. Russia e Cina sono felici di trarre vantaggio da questa debolezza”.