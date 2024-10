I primi 16 migranti nei centri in Albania. Accoglienza o deportazione: le procedure, i tanti dubbi giuridici

Erano diretti verso le coste italiane. Finiranno invece nei centri per migranti allestiti in Albania: 16 bengalesi ed egiziani intercettati la scorsa notte su alcuni barchini in acque internazionali saranno i primi ospiti delle strutture realizzate a Shengjin e Gjader. Sono ora in viaggio sulla nave Libra della Marina Militare.

I primi 16 migranti nei centri in Albania

Mercoledì mattina è previsto l’arrivo. Insorge l’opposizione: “un miliardo di soldi pubblici sperperati in spregio ai diritti”. Dopo l’apertura dei centri la scorsa settimana (con 5 mesi di ritardo rispetto alla previsione iniziale), parte dunque la scommessa del governo frutto dell’accordo siglato dai premier dei due Paesi, Giorgia Meloni ed Edi Rama: gestire fuori dall’Italia le richieste di asilo dei migranti che hanno più probabilità di venire rimpatriati, così da ottenere un effetto deterrenza sui viaggi.

Per capire se sarà vinta bisognerà attendere la conclusione delle procedure accelerate di frontiera che non è detto saranno approvate dai magistrati. Intanto, però, tutto è pronto nel porto di Shengjin e nel sito di Gjader. Il primo è un hotspot da circa 200 posti dove i migranti completeranno l’identificazione e lo screening sanitario. Un’iniziale identificazione è stata svolta già a bordo della Libra.

Perchè non a tutti può essere applicata la procedura accelerata di frontiera: solo ai maschi, adulti, non vulnerabili, provenienti da Paesi inseriti nella lista dei ‘sicuri’. Bangladesh ed Egitto lo sono. Chi ha i requisiti richiesti e farà domanda d’asilo verrà quindi trasferito da Shengjin a Gjader, a 20 km di distanza, dove – in un vecchio sito dell’Aeronautica albanese – sono state costruite tre differenti strutture.

Un centro di accoglienza per richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) che ospiterà le persone destinate all’espulsione ed un penitenziario (20 posti) per chi compie reati all’interno dell’area. Il sito è perimetrato da muri e recinzioni e vigilato da telecamere. All’interno vale la giurisdizione italiana e forze dell’ordine italiane garantiranno la sicurezza.

Schlein: “Un accordo di deportazione”

“Presente nelle strutture anche personale dell’Unhcr per verificare il rispetto dei diritti dei rifugiati. L’intera procedura, a partire dalla domanda di asilo, dovrà concludersi in 4 settimane: chi ha diritto verrà trasferito in Italia, chi no sarà rimpatriato, dopo la permanenza nel Cpr. I tempi per i ricorsi – previsti videcollegamenti con il tribunale di Roma per esaminarli – sono stati dimezzati a 7 giorni dal decreto flussi appena approvato.

Dura l’opposizione. “Il governo Meloni – attacca la segretaria dem Elly Schlein – butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione di migranti in Albania, in violazione dei diritti fondamentali, in spregio a una sentenza della Corte di giustizia europea che fa già scricchiolare l’intero impianto di quell’accordo”.

Il riferimento è ad una decisione dello scorso 4 ottobre che fissa più stringenti parametri in base ai quali un Paese può considerarsi sicuro. Per Nicola Fratoianni (Avs), “quei centri albanesi sono destinati a diventare degli infernali centri di detenzione”.