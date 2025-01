Il prezzo della benzina in questi giorni ha toccato i 2,4 euro sulla A1. Come ha spiegato il Codacons è un caso limite che comunque però fa intuire il trend in aumento di questi giorni. E contemporaneamente, come sta accadendo spesso negli ultimi tempi, anche i treni continuano a singhiozzare tra ritardi e cancellazioni. Per non parlare poi del solito disastro del trasporto pubblico locale.

In Italia quindi chi vuole andare un po’ in giro per lavoro o altro si trova sempre più in difficoltà: prendere la macchina è sempre più costoso, prendere i treni sempre più rischioso, prendere gli autobus o una metro è da sempre più o meno un incubo.

Non resta che organizzare macchine piene per divedere i costi, prendere la bicicletta o, perché no, restare direttamente a casa. Insomma, ci siamo ritrovati il governo più ecologista della storia italiana e non lo avevamo neanche capito. Grazie Giorgia. Grazie Matteo. Forse il taglio delle accise promesso e mai realizzato alla fine sarà il vero green deal italiano. O forse potremmo provare ad affidare la gestione della circolazione ferroviaria a, un nome a caso, Elon Musk.