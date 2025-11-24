Intervenendo all’evento Italia Direzione Nord alla Triennale di Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiarito che, a suo avviso, “che Meloni non c’entrasse niente era del tutto evidente”. Il presidente del Senato ha spiegato che si tratta di “un consigliere che in ambiente di tifosi, a ruota libera, si è lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di valutazioni su governo, su Meloni”, riferendosi al caso che coinvolge il consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani.

La Russa ha aggiunto che “se lo dice un consigliere del presidente della Repubblica non si può addossare questo pensiero al presidente”, ma ha definito “assolutamente legittima” una critica al diretto interessato, soprattutto dopo che gli era stata chiesta una smentita e lui aveva replicato che “si trattava di chiacchiere di amici”. Secondo La Russa, “fosse stato uno di destra oggi lo vedremmo appeso ai lampioni di qualche città o cattolicamente crocifisso”. Ha poi definito quelle espresse da Garofani “opinioni personali non degne di uno che fa il Consigliere del Presidente”. In un passaggio successivo, La Russa ha ricordato che Garofani “è il segretario del Consiglio supremo di Difesa” e ha concluso: “Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro”.

Poi la frenata

“Spiace – le parole successive del presidente del Senato – che avere risposto a una domanda sul Consigliere Garofani possa pensare di far riaprire un caso che, anche io, come Giorgia Meloni, considero chiuso e sul quale ho espresso personalmente sin dal primo minuto, piena solidarietà al Presidente Mattarella. Certo, ho detto, forse in maniera troppo sincera, che Garofani potrebbe essere imbarazzato a svolgere il ruolo non di Consigliere ma di Segretario del Comitato Supremo di Difesa. Ma non tocca a me chiedere le sue dimissioni e nemmeno l’ho fatto”.