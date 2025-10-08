Il secondo anniversario del 7 ottobre segna un duro scontro tra Israele e Vaticano. L’ambasciata di Tel Aviv presso la Santa Sede ha duramente criticato l’intervista rilasciata ieri ai media vaticani dal segretario di Stato Pietro Parolin, proprio in vista di questo anniversario.

“Rischia di minare gli sforzi per la pace”

“Rischia di minare gli sforzi per la pace”, dice l’ambasciata. Il Papa difende il suo Segretario di Stato: “Il cardinale ha espresso molto bene la posizione della Santa Sede”.

La questione non è nuova: la Chiesa ha sempre espresso la duplice richiesta, da una parte il rilascio degli ostaggi, dall’altra il cessate il fuoco a Gaza. E pensando proprio al popolo ebraico, il Pontefice, per esempio, oggi ha parlato dell’antisemitismo definendolo “molto preoccupante”. Lo aveva detto anche nell’Angelus di domenica scorsa, ricordando l’attentato terroristico a Manchester.

Sul 7 ottobre, prima di lasciare Castel Gandolfo, Prevost ha espresso con i giornalisti tutta la sua sofferenza, la stessa che condivide con la parrocchia di Gaza alla quale, anche ieri sera, ha mandato un messaggio di vicinanza.

“Sono stati due anni molto dolorosi. Due anni fa, in questo atto terroristico, sono morte 1.200 persone. Bisogna pensare a quanto odio esiste nel mondo – ha detto Leone – e cominciare a porci noi stessi la domanda su cosa possiamo fare. In due anni, circa 67mila palestinesi sono stati uccisi. Bisogna ridurre l’odio, bisogna tornare alla capacità di dialogare, di cercare soluzioni di pace”.