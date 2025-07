Con la legge di spesa di Donald Trump in discussione in queste ore al Senato quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid. Lo riferisce il Congressional Budget Office, l’ufficio del bilancio del Congresso secondo cui il debito Usa potrebbe aumentare di 3,3 trilioni di dollari.

Maratona al Congresso

Secondo la Casa Bianca, “il big beautiful bill è il componente centrale della politica pro-crescita del presidente. E’ il punto di partenza per affrontare il debito” e instradarlo in una traiettoria di calo.

Il messaggio è destinato agli investitori in fuga dai titoli di stato americani di lungo termine. La corsa a scaricare i Treasury, così come i ripetuti attacchi di Trump alla Fed e al suo presidente, stanno mettendo a rischio – hanno avvertito gli economisti – lo status di ‘paradiso sicuro’ degli Stati Uniti, a partire dal dollaro che ha sperimentato i peggiori primi sei mesi dell’anno dal 1973, perdendo il 10%.

I tagli al programma di assistenza sanitaria Medicaid

Al centro dello scontro in Senato ci sono i previsti tagli al programma di assistenza sanitaria Medicaid, che rischiano di lasciare senza copertura 12 milioni di americani.

Molti senatori ritengono che la sforbiciata contraddica le promesse elettorali del presidente e chiedono che i fondi siano lasciati intatti. I falchi però premono per riduzioni ancora maggiori così da limitare l’impatto dell’atteso taglio delle tasse.

Il vicepresidente JD Vance è intanto arrivato in Congresso in vista del voto in Senato sul ‘big beautiful bill’ di Donald Trump, il budget che contiene tutte le sue promesse elettorali. I repubblicani possono permettersi di perdere solo tre voti e Vance potrebbe essere essenziale per l’approvazione del provvedimento.

Il suo voto, se necessario, potrebbe consentire il via libera alla misura nel caso in cui tre repubblicani si unissero ai 47 senatori democratici in Senato e si verificasse quindi una situazione di parità dei voti.

Due conservatori, Thom Tillis e Rand Paul, hanno già dichiarato che non voteranno per il budget e almeno altri due, Susan Collins e Lisa Murkowski, sono in bilico.