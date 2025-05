“Gerusalemme è una sorta di paradigma di quello che accade nel pianeta: dal punto di vista religioso, politico, sociale, direi anche energetico”. Così, intervistato da Avvenire, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Eppure, avverte subito il patriarca latino di Gerusalemme, “qui la pace è la grande assente: non soltanto nelle nostre città e nella realtà quotidiana, ma anche nel pensiero. Resta soltanto un desiderio”.

L’intervista all’Avvenire del Patriarca di Gerusalemme

Gli appelli di Leone XIV alla pace quale eco hanno in Terra Santa? “Qui l’urgenza è la fine della guerra: il che non significa la fine del conflitto perché ciò richiederà tempo per superare e curare le ferite lasciate da questi mesi di scontri e implicherà sforzi che contemplino l’ambito politico, quello religioso, quello sociale, quello economico – risponde -. Tutti necessari per dare un futuro veramente nuovo alle popolazioni di questo angolo della terra”.

Poi sottolinea: “Spero che la fine della guerra non sia così distante. Anche perché, se dovesse continuare ancora, si profilerebbe una tragedia dal punto di vista umanitario, oltre a essere un fatto moralmente del tutto inaccettabile. A Gaza la situazione è ormai gravissima”.