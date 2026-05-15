Il direttore della Cia John Ratcliffe ha incontrato nella giornata di ieri all’Avana funzionari cubani per migliorare il dialogo tra gli Stati Uniti e l’isola, ha dichiarato il governo cubano. L’incontro si è svolto “in un contesto caratterizzato dalla complessità delle relazioni bilaterali, con l’obiettivo di contribuire al dialogo politico tra le due nazioni”, si legge in una dichiarazione. Cuba si trova attualmente in una situazione disastrosa a causa della mancanza di gasolio e sotto la minaccia di un attacco militare statiunitense. L’isola è alle prese con continui blackout e si teme che possano scoppiare epidemie dovute alla mancanza della raccolta dei rifiuti.

“Cuba non costituisce un pericolo per la sicurezza degli Usa”

Gli elementi forniti dalla parte cubana e gli scambi avuti con la delegazione Usa “hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Usa, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei Paesi che, presumibilmente, sponsorizzano il terrorismo”. Lo ha riferito il governo di Cuba dopo la visita all’Avana di una delegazione Usa presieduta dal direttore della Cia John Ratcliffe. Ratcliffe ha avuto colloqui con l’omologo del ministero degli Interni. “Nel corso dell’incontro è stato possibile verificare la coerenza e la pertinenza della posizione storica del nostro Paese – prosegue la nota – con le azioni del governo cubano e delle sue autorità competenti nell’affrontare e condannare in modo inequivocabile il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni”.