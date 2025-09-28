Il fascismo sta tornando? O è già tornato sotto forma di Trump, Orbán e Putin? si è chiesto il settimanale tedesco Der Spiegel.

La risposta è articolata e complessa: Non è sempre facile identificare il male in tempo reale. Ma vale la pena provarci.

Qui riportiamo una parte del lungo articolo, in cui parlano alcuni studiosi. In premessa però c’è la descrizione di un gioco un po’ macabro, “Hitler segreto”, il cui scopo è identificare Adolf Hitler e ucciderlo prima che possa diventare cancelliere della Germania.

Quasi nessuno in Germania lo conosce avvertono gli autori, Lothar Gorris e Tobias Rapp. Il gioco è ambientato nel 1932, nel Reichstag di Berlino. I giocatori sono divisi in due gruppi: fascisti contro democratici, con i democratici in maggioranza.

Ma i fascisti hanno un vantaggio decisivo: sanno chi sono gli altri fascisti, il che riflette anche la realtà storica. I democratici, tuttavia, non lo sanno: qualsiasi altro giocatore potrebbe essere un amico o un nemico. I fascisti vincono la partita se riescono a far approvare sei leggi nel Reichstag o se Hitler viene eletto cancelliere. Per vincere, i democratici devono approvare cinque leggi o smascherare e uccidere Hitler.

In un gioco la paura del fascismo

Un’intuizione del gioco è che non esiste una strategia per garantire una vittoria democratica e una sconfitta fascista. Una decisione sbagliata, che potrebbe sembrare giusta al momento, può portare Hitler a diventare cancelliere. È tutto un caso, proprio come non c’era inevitabilità nel modo in cui andarono le cose nel 1933. Un’altra intuizione: essere fascisti può essere divertente.

Il ritorno al fascismo è una paura radicata nelle moderne società democratiche. Eppure, sebbene a lungo sembrasse piuttosto improbabile e inimmaginabile, ora inizia a rappresentare una seria minaccia. Le ambizioni imperialiste di Vladimir Putin in Russia. Il nazionalismo indù di Narendra Modi in India. La vittoria elettorale di Giorgia Meloni in Italia. La strategia di Marine Le Pen per normalizzare l’estremismo di destra in Francia.

La vittoria di Javier Milei in Argentina. Il dominio autocratico di Viktor Orbán in Ungheria. Il ritorno del partito di estrema destra FPÖ in Austria e di Geert Wilders nei Paesi Bassi. L’AfD in Germania. Il regime autocratico di Nayib Bukele in El Salvador, che passa in gran parte inosservato nonostante la sua sorprendente determinazione, arrivando persino a usare la minaccia della violenza armata per far approvare le leggi in parlamento.

Poi c’è il fatto che la seconda amministrazione Trump sì spinge ancora più lontano nel secondo mandato rispetto al primo. E gli attacchi ai centri di accoglienza per migranti in Gran Bretagna. La manifestazione neonazista a Bautzen. La pandemia. La guerra in Ucraina. L’inflazione.

La storia si ripeterà? Le analogie storiche sono utili? Cosa è andato storto? E potrebbe essere che la democrazia stessa abbia contribuito a creare un mostro di cui ha una paura mortale?

Nel maggio 2016, quando Donald Trump era emerso come l’ultimo repubblicano rimasto in piedi dopo le primarie, e il mondo era ancora un po’ perplesso e piuttosto preoccupato quando lo storico Robert Kagan ha pubblicato un articolo sul Washington Post dal titolo “Ecco come il fascismo arriva in America”.

L’articolo è stato uno dei primi negli Stati Uniti a esprimere la preoccupazione che Trump sia un fascista. Ha ricevuto notevole attenzione in tutto il mondo e anche lo SPIEGEL lo ha pubblicato. È stato un momento di grande interesse: e se Kagan avesse ragione? In effetti, non è sbagliato affermare che Kagan abbia riacceso il dibattito sul fascismo con il suo saggio. È interessante notare che si trattava dello stesso Robert Kagan che aveva trascorso anni come membro influente del Partito Repubblicano ed era considerato uno dei leader di pensiero dei neoconservatori durante l’amministrazione di George W. Bush.

L’articolo è invecchiato bene. La sua caratterizzazione di Trump come un “uomo forte”. La descrizione del suo abile uso della paura, dell’odio e della rabbia. “È così che il fascismo arriva in America, non con stivali militari e saluti militari”, scrisse Kagan, “ma con un imbonitore televisivo, un miliardario fasullo, un egocentrico da manuale che ‘fa leva’ sui risentimenti e le insicurezze popolari, e con un intero partito politico nazionale – per ambizione o cieca lealtà al partito, o semplicemente per paura – che si allinea dietro di lui”.

Abbiamo sempre pensato che non ci fosse ritorno ai tempi bui, dice Kagan. “Non credo che la storia si muova in una direzione. Cammina e basta. I greci avevano una visione ciclica della storia, non del progresso. I cinesi credono che nulla cambi. I cinesi storicamente non credono nel progresso. Credono in un unico sistema mondiale.”

Robert Kagan fu profeta

I suoi oppositori considerano Kagan uno di quei neoconservatori che ora vogliono entrare a far parte della coalizione antifascista per distogliere l’attenzione dal loro ruolo nell’aprire la strada al trumpismo. Lo definiscono “l’intellettuale più pericoloso d’America”. Kagan ama molto questa etichetta.

Se Robert Kagan è un conservatore, allora Jason Stanley, professore di filosofia alla Yale University, si trova esattamente all’estremo opposto. È un progressista di sinistra, eppure le sue opinioni sono simili a quelle di Kagan. O sono simili proprio per questo? Sei anni fa, Stanley ha pubblicato negli Stati Uniti un libro intitolato “How Fascism Works: The Politics of Us and Them”.

Il fascismo moderno, scrive Stanley, è un culto del leader in cui quel leader promette la rinascita a un paese caduto in disgrazia. Caduto in disgrazia perché immigrati, esponenti della sinistra, progressisti, minoranze, omosessuali e donne hanno preso il controllo dei media, delle scuole e delle istituzioni culturali.

I regimi fascisti, sostiene Stanley, nascono come movimenti e partiti sociali e politici, e tendono a essere eletti piuttosto che a rovesciare i governi esistenti.

Stanley descrive 10 caratteristiche del fascismo.

Primo: ogni paese ha i suoi miti, la sua narrazione di un passato glorioso. La versione fascista di un mito nazionale, tuttavia, richiede grandezza e potenza militare. Secondo: La propaganda fascista dipinge gli oppositori politici come una minaccia all’esistenza e alle tradizioni del Paese. “Loro” contro “noi”. Se “loro” salgono al potere, significa la fine del Paese.

Terzo: Il leader determina cosa è vero e cosa è falso. La scienza e la realtà sono viste come sfide all’autorità del leader, e le opinioni sfumate sono viste come una minaccia.

Quarto: Il fascismo mente. La verità è il cuore della democrazia e le bugie sono nemiche della libertà. Chi viene mentito non può votare liberamente e in modo equo. Chi vuole distruggere il cuore della democrazia deve abituare il popolo alle bugie.

Quinto: Il fascismo si basa sulle gerarchie, che informano la sua più grande menzogna. Il razzismo, ad esempio, è una menzogna. Nessun gruppo di persone è migliore di un altro: nessuna religione, nessuna etnia e nessun genere.

Sesto: Chi crede nelle gerarchie e nella propria superiorità può facilmente innervosirsi e temere di perdere la propria posizione in quella gerarchia. Il fascismo dichiara i suoi seguaci vittime dell’uguaglianza. I cristiani tedeschi sono vittime degli ebrei. Gli americani bianchi sono vittime dell’uguaglianza dei diritti per gli afroamericani. Gli uomini sono vittime del femminismo.

Settimo: Il fascismo garantisce la legge e l’ordine. Il leader determina cosa significhino legge e ordine. E determina anche chi viola la legge e l’ordine, chi ha diritti e a chi possono essere revocati.

Ottavo: Il fascismo ha paura della diversità di genere. Il fascismo alimenta la paura delle persone trans e degli omosessuali, che non si limitano a vivere la propria vita, ma cercano di distruggere quella delle “persone normali” e di perseguitare i loro figli.

Nono: Il fascismo tende a odiare le città, vedendole come luoghi di decadenza e dimora dell’élite, degli immigrati e della criminalità.

Decimo: Il fascismo crede che il lavoro renda liberi. L’idea alla base è che le minoranze e la sinistra siano intrinsecamente pigre. Se tutti e 10 i punti si applicano, afferma Stanley, la situazione è piuttosto rischiosa. Il fascismo dice alle persone che stanno affrontando una lotta esistenziale: la loro famiglia è in pericolo. La loro cultura. Le loro tradizioni. E i fascisti promettono di salvarle.

Il fascismo negli Stati Uniti, afferma Stanley, ha una lunga tradizione che risale al secolo scorso. Il Ku Klux Klan, afferma, è stato il primo movimento fascista della storia. “Sarebbe sbagliato supporre che questa tradizione fascista sia semplicemente scomparsa”.

Quella tradizione è ancora visibile oggi, afferma Stanley, nel fatto che una cultura democratica non potrebbe mai svilupparsi pienamente nel Sud degli Stati Uniti. Ciò ha portato alla nomina di funzionari elettorali in Georgia che difficilmente resisteranno ai ripetuti tentativi di manipolazione elettorale da parte dei sostenitori di Trump. “Trump”, afferma Stanley, “non trascorrerà altri quattro anni alla Casa Bianca per poi scomparire di nuovo. Queste non sono elezioni normali. Potrebbero essere le ultime”.

Timothy Snyder, professore di storia dell’Europa orientale, è uno degli intellettuali più importanti degli Stati Uniti. È autore di libri come “Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin”, che esamina la violenza politica in Ucraina, Bielorussia, Polonia e nei Paesi Baltici, che ha causato la morte di 14 milioni di persone, per mano sia dei nazisti che dei comunisti. È un attivista, il cui opuscolo “On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century” è diventato un bestseller mondiale. Ed è una Cassandra autoproclamata, avendo previsto un intervento militare russo poche settimane prima dell’annessione della Crimea da parte del paese, oltre ad aver previsto, nel 2017, un tentativo di putsch da parte di Trump. Quando incontrò Volodymyr Zelenskyy a Kiev nel 2022, la prima cosa che il presidente ucraino gli disse fu che sia lui che sua moglie avevano letto “On Tyranny”.

Snyder parla in modo riflessivo e pacato, ma con molta sicurezza. Putin è un fascista. Trump è un fascista.

“Il problema del fascismo”, afferma Snyder, “è che non è presente come vorremmo. Vogliamo che le dottrine politiche abbiano definizioni chiare. Non vogliamo che siano paradossali o dialettiche”.

Il fascismo è una categoria importante per comprendere sia la storia che il presente, perché rende visibili le differenze.

Putin, dice Snyder, cita pensatori fascisti come Ivan Il’in da 15 anni. Il presidente russo, continua, sta conducendo una guerra chiaramente motivata da motivazioni fasciste. Prende di mira un paese la cui popolazione Putin considera inferiore e uno stato che, a suo avviso, non ha diritto di esistere. E gode del sostegno di una società quasi completamente mobilitata. Esiste, scrive Snyder, un culto che circonda il leader, un culto che circonda coloro che sono caduti nelle battaglie passate e il mito di un impero dorato che deve essere ristabilito attraverso la violenza purificatrice della guerra.

Un viaggiatore del tempo degli anni ’30, ha scritto Snyder in un articolo del maggio 2022 per il New York Times, riconoscerebbe immediatamente il regime di Putin come fascista. Il simbolo della Z, i raduni, la propaganda, le fosse comuni. Putin ha attaccato l’Ucraina proprio come Hitler attaccò l’Unione Sovietica, ha scritto Snyder – in quanto potenza imperiale.

Ma la versione del fascismo di Putin, sostiene lo storico, presenta anche caratteristiche postmoderne. Il postmodernismo presuppone che non esista la verità, e se non esiste verità, allora qualsiasi cosa può essere etichettata come verità. Come il “fatto” che gli ucraini siano nazisti oltre che ebrei e gay. La decisione su cosa sia la verità e chi la definisca viene presa sul campo di battaglia.

Il paradosso del fascismo di Putin – Snyder lo definisce “schizofascismo” – è che lui afferma di agire in nome dell’antifascismo. L’Unione Sovietica sotto Stalin, dice, non ha mai preso una posizione chiara sul fascismo, e si è persino alleata con la Germania nazista sotto forma del patto Hitler-Stalin, alimentando così la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, però, l’Unione Sovietica non dichiarò fascista solo la Germania nazista, ma anche tutti coloro da cui la leadership si sentiva minacciata o che non le piacevano particolarmente. “Fascista” è diventato solo un altro termine per nemico. Il regime di Putin si nutre di quel passato sovietico: i nemici della Russia sono tutti dichiarati fascisti. Ed è proprio nel presunto antifascismo di Putin, sostiene Snyder, che si può riconoscere il suo fascismo. Coloro che etichettano i loro nemici come “fascisti” e “nazisti” forniscono una giustificazione per la guerra e per i crimini contro l’umanità. “Nazista” significa semplicemente “nemico subumano” – qualcuno che i russi possono uccidere”, ha scritto.

Una vittoria di Putin sarebbe più della semplice fine dell’Ucraina democratica. “Se l’Ucraina non avesse resistito, questa sarebbe stata una primavera buia per i democratici di tutto il mondo”, ha concluso Snyder. “Se l’Ucraina non vince, possiamo aspettarci decenni di oscurità”.

Ma come è stata resa possibile l’ascesa di Trump? Come può una democrazia sprofondare così profondamente nell’irrazionalità?

In primo luogo, afferma Snyder, la carriera di Trump si basa su un bluff. Non è mai stato un imprenditore di successo, sostiene Snyder, e ha trovato successo solo come intrattenitore, come personaggio televisivo. Sa cosa bisogna fare per raggiungere le persone, il che, secondo Snyder, è un prerequisito importante per un leader carismatico in via di sviluppo. È proprio questo talento che lo rende così vincente sui social media, dove le emozioni sono tutto ciò che conta: la sensazione di “noi o loro”.

In secondo luogo: i social media influenzano le nostre capacità percettive, afferma Snyder. In effetti, sostiene l’accademico, hanno qualcosa di fascista, perché ci impediscono di scambiare argomentazioni in modo significativo. Ci rendono più impazienti e tutto diventa bianco o nero. Confermano che abbiamo ragione, anche se le nostre posizioni sono oggettivamente false. Producono un circolo vizioso di rabbia. La rabbia conferma la rabbia. E la rabbia produce rabbia.

Terzo: I marxisti degli anni ’20 e ’30, dice Snyder, credevano che il fascismo fosse semplicemente una variante del capitalismo – che gli oligarchi, come li chiameremmo oggi, avessero reso possibile l’ascesa di Hitler. Ma questo non è vero, sostiene Snyder. Le grandi aziende, ovviamente, sostenevano la presa di potere di Hitler perché speravano che li avrebbe liberati dai sindacati. Ma la maggior parte degli oligarchi non condivideva le sue idee. “Quindi c’è un modo curioso in cui la diagnosi marxista, credo, è ora vera in un modo che non lo era cento anni fa”, dice Snyder, “ma non sono rimasti molti veri marxisti per sostenere questa tesi”.

Uno di questi nuovi oligarchi, sottolinea Snyder, è Elon Musk. Nessuno, dice, ha fatto più di lui nell’ultimo anno e mezzo per promuovere il fascismo. Ha scatenato Twitter, o X, e la piattaforma è diventata ancora più emotiva, dice Snyder, più aperta a ogni tipo di oscenità, in particolare alla propaganda russa. Musk, dice Snyder, usa la piattaforma per diffondere anche le teorie del complotto più disgustose.

Come Robert Kagan, anche Snyder ritiene che le democrazie abbiano sottovalutato il pericolo rappresentato dal fascismo perché hanno creduto per troppo tempo che non ci fosse alternativa alla democrazia. “Gerhard Schröder ci dice che Putin è un democratico convinto, giusto? È una bugia evidente, ma puoi crederci solo se credi che non ci sia alternativa alla democrazia”. Il risultato, dice, è che “la Germania sostiene questo fascista da molto tempo, pur essendo preoccupata per il fascismo ucraino”.