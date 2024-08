Il Ferragosto della politica. Ecco dove faranno le vacanze i leader di Governo, Opposizioni e Istituzioni

Ferragosto, festa nazionale. Festa popolare e soprattutto religiosa per cattolici, ortodossi, armeni. Ma per metonimia è anche il periodo delle vacanze estive intorno a questa giornata (15 agosto). Vacanze (quasi) per tutti. Ma com’è il Ferragosto della Politica? Chiusi i Palazzi del Potere fino a fine mese, ci si chiede dove e come lorsignori faranno le vacanze. Ecco un campionario. Partendo dai governanti.

Le vacanze dei governanti

MELONI (premier) – Per il quarto anno consecutivo ha scelto la Puglia (Valle d’Itria) e la privacy assoluta. Con lei ci saranno la sorella Arianna, il cognato Lollobrigida e l’ex compagno Giambruno ; il rapporto tra i due si è mantenuto buono.

TAJANI (vice premier) – Sarà a Fiuggi dove risiede ed è cittadino onorario.

SALVINI (vice premier) -Niente Papeete. Anche lui in Puglia con la compagna Francesca Verdini.

CROSETTO ( Ministro Difesa) – Sarà in Italia per seguire le vicende di Ucraina e Gaza. È molto preoccupato.

SANTANCHE’ ( Ministro del Turismo) – Daniela ha scelto la Versilia. Trascorrerà le vacanze nella sua prestigiosa residenza confinante con Forte dei Marmi.

NORDIO ( Ministro Giustizia ) – In ferie nella sua Venezia. Si occuperà dello sfacelo delle carceri sovraffollate di 14.000 detenuti. Si profila una vacanza-studio.

PIANTEDOSI ( Ministro dell’Interno ) – Il ministro, sposato e con 2 figlie, trascorrerà nella sua Napoli in semi vacanza.

E dell’opposizione

MATTEO RENZI – ( Italia Viva) – Ha scelto la Sardegna con la moglie Agnese in un hotel della Costa Smeralda dove mediterà dopo aver fatto il funerale del Terzo Polo.

ELLY SCHLEIN- ( segretaria Pd) – Elly si rifugia a Lugano dai genitori Melvin e mamma Maria Paola. Presenti i due fratelli. Elly è fedele al suo amato Canton Ticino. Con lei la compagna (molto riservata) Paola Belloni.

CONTE ( M5S) – Il leader 5 Stelle ha optato per l’isola di Ponza. Non sì allontanerà troppo avendo molti guai: altri 8 Grillini stanno per andarsene dal M5S. Non hanno gradito lo strappo con Beppe Grillo.

FRATOIANNI ( Sinistra Italiana) – Sarà al Sud e poi in Sicilia. Ma prima di partire ha mandato “un grande abbraccio alle medaglie di legno di Parigi 2024”.

BONELLI ( Alleanza Verdi ) – Il portavoce di Europa Verde trascorrerà le vacanze in Trentino con moglie e figlia.

Le ferie dele istituzioni

Il presidente Mattarella è atteso in Val Badia, mentre Ignazio La Russa prima andrà nella sua Sicilia e poi si trasferirà nella sua casa al mare di Zoagli ( Genova). Non è esclusa una puntata in Sardegna. Quanto al presidente della Camera Lorenzo Fontana e’già in viaggio per la Puglia, sul mare del Gargano. Dunque tutti in Italia fuorché Carlo Calenda, leader di Azione, che con la famiglia visiterà la Turchia,la Cappadocia e Smirne in particolare.