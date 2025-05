Louis (Lou) Prevost, uno dei fratelli maggiori del nuovo Papa, che vive a Port Charlotte in Florida, ha condiviso di recente meme Maga (Make e insulti contro l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Il Daily Beast ha scoperto i post di Lou, peraltro tuttora visibili sulla sua pagina social.

“Questi fottuti liberal…”

“Questi fottuti liberal che piangono per i dazi sono incredibili. Non sanno che c’è una cosa chiamata video?”, commentava all’inizio di aprile il maggiore dei Prevost alludendo ad accuse mai provate che Paul Pelosi avesse avuto una relazione gay con il suo aggressore David DePape. In un altro post, Lou suggerisce ai suoi amici “sinistrorsi” che “piangono per la vittoria di Trump” di “ibernarsi” per i prossimi quattro anni.

A proposito di Obama e dei democratici, scrive che “fanno schifo. Sono a un passo dal diventare comunisti a tutti gli effetti, desiderosi della distruzione totale del nostro stile di vita e di trasformare questo Paese in una dittatura, per di più razzista”.

Democratici covo di comunisti, tema ricorrente

Che il Partito Democratico sia invaso dai comunisti è un tema ricorrente: in un post Lou afferma che “Kamala Harris e i democratici distruggeranno gli Stati Uniti e ne saranno fieri”, mentre in un altro sostiene che “ai tempi della fondazione del nostro Paese, prima che i progressisti prendessero il controllo e rovinassero le scuole, tutti questi democratici di sinistra sarebbero stati coperti di catrame e piume e cacciati dalla città su un asino, o peggio ancora, fucilati o impiccati per aver rovinato così tanto la vita delle persone”.

No-vax e no-woke

Si passa poi ai contenuti anti-vax e anti-woke. Un video condiviso di un manicomio viene corredato dalla didascalia: “Ecco dove vivevano i woke prima degli anni Settanta”.

Lou non ha fatto trapelare lo spirito Maga in una intervista con il New York Times dopo l’elezione del fratello: “Mi sembra ieri che lo spingevo giù dalle scale e ora è Papa”, ha detto.

Al Times il maggiore dei Prevost, che ha ammesso di non essere pacifista come il fratello, ha suggerito che Leone sarà “un po’ più conservatore del suo predecessore”.