Foto a mezzo busto, completo blu elettrico, sguardo fiero rivolto verso l’alto e un tono solenne. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di festeggiare sui social il traguardo raggiunto: guidare uno dei governi più longevi della storia repubblicana, il terzo in assoluto. Un risultato che la premier ha voluto condividere con i cittadini, ringraziando chi l’ha sostenuta lungo il percorso politico iniziato nell’ottobre del 2022.

Nel suo messaggio, pubblicato sulle piattaforme ufficiali, Meloni scrive: “Oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato”. Parole che sintetizzano la sua filosofia di governo: disciplina, impegno e senso del dovere verso gli italiani.

Un record storico per la premier

Con il governo in carica dal 22 ottobre 2022, Giorgia Meloni raggiunge oggi il primato di longevità pari a quello del primo governo Craxi, unico della Prima Repubblica a figurare ancora nella top five. Il sorpasso definitivo è considerato ormai una questione di tempo. Per ora, davanti alla premier rimangono solo due esecutivi: il Berlusconi II e il Berlusconi IV, rispettivamente al secondo e al primo posto per durata.

Per superare il Berlusconi II, Meloni dovrà attendere il 4 settembre 2026, quando il suo esecutivo diventerà il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Un traguardo che, se raggiunto, consoliderebbe ulteriormente la sua posizione politica e la sua immagine di leader stabile in un contesto politico italiano tradizionalmente instabile.