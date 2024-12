La maggioranza si è divisa sulle multe ai No vax durante la votazione dell’ordine del giorno presentato alla Manovra dalla dem Simona Bonafè. Il testo aveva lo scopo di “garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori” nei confronti dei No vax “escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica alla legge vigente finalizzata a evitare che le multe ai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate”. Il governo aveva dato parere contrario, ma hanno votato a favore almeno sette parlamentari di Forza Italia, mentre il resto del centrodestra ha votato contro.

Il Movimento 5 Stelle: “Meloni sceglie Fi o i suoi amici no vax?”

“E adesso – scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle – cosa farà Meloni? Dopo che alcuni parlamentari di Forza Italia si sono sfilati dalla maggioranza nel voto sull’ordine del giorno alla manovra sulle multe ai no vax, la premier dovrà decidere: da un lato il quieto vivere all’interno della sua maggioranza e la stabilità di governo; dall’altro i suoi amici no vax, a cui ha strizzato l’occhio durante la pandemia e per i quali era stato pensato questo condono. La domanda, in realtà, ha una risposta molto semplice: la premier continuerà sulla sua strada, tracciata da teorie antiscientifiche e ragioni di interesse politico, per colpire il governo del Presidente Conte, che ci ha guidati attraverso la pandemia. Noi, invece, continueremo a ricordare il lavoro di chi ha salvato il Paese, il sacrificio delle vittime e di medici e infermieri. Continueremo a scegliere i cittadini onesti, quelli che hanno rispettato le regole, quelli che hanno messo l’interesse collettivo della nostra comunità davanti a quello personale. Una scelta evidentemente incomprensibile per questa destra, pericolosamente allergica alla scienza”.