Il Memoriale della Shoah contro Roccella: “Falso storico dipingere la visita in questi luoghi come frutto di un disegno politico”
Dipingere le visite nei luoghi della Memoria dell’Olocausto come il “frutto di un disegno politico di parte”, limita prima di tutto la Memoria delle vittime e rappresenta un falso storico. La fondazione Memoriale della Shoah di Milano interviene sulla polemica scatenata dalle parole della ministra Eugenia Roccella, che ha parlato dei viaggi di istruzione ad Auschwitz – quali “gite” – e che, per la responsabile del dicastero per la Famiglia, “sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”.
“L’antisemitismo è a sinistra”
In serata a Quarta Repubblica Roccella precisa: “Ho toccato un nervo scoperto, ho detto la verità, ho detto sono gite? Sono gite se poi vediamo studenti nelle piazze che urlano slogan antisemiti e insultato Segre. Quanti in quelle piazze avevano fatto quei viaggi? C’è un problema di antisemitismo che non può essere confinato in una epoca storica, il nazifascismo, e in una area politica, è qualcosa di strisciante. Noi dobbiamo fare meglio i conti con il nostro passato, in Germania li hanno fatti di più. Non ho contestato quei viaggi, credo siano utili e importante è ricordare l’Olocausto ma va affrontata la consapevolezza di quanto l’antisemitismo è vivo in particolare in quelle piazze che a sinistra non vengono criticate”. Poi la stoccata finale: “L’antisemitismo oggi è più a sinistra che a destra, non essendoci stata questa presa di coscienza”.
Fratelli d’Italia: “La ministra chiarisca in commissione”
Fratelli d’Italia ha chiesto formalmente che la ministra alla Famiglia riferisca davanti alla commissione contro razzismo e antisemitismo guidata da Liliana Segre al Senato; la stessa Roccella, del resto, aveva dato la propria disponibilità ad un’audizione. La richiesta è arrivata formalmente dal senatore Marco Scurria, capogruppo di FdI nella commissione, nell’intento di consentire alla ministra di poter spiegare l’effettivo intento delle sue parole – come ha spiegato all’ANSA – anche rispetto alla senatrice a vita Segre, che due giorni fa aveva replicato duramente a Roccella.
La richiesta di dimissioni dall’opposizione
All’opposizione c’è chi, come il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, ha chiesto le dimissioni di Roccella. Dalla parte della ministra, invece, si è schierato il network di associazioni ‘Ditelo sui tetti’: “qualsiasi ipotesi negazionista, per chi conosce Eugenia Roccella, è semplicemente inverosimile”. Per Gianfranco Fini, presidente dell’ex Alleanza Nazionale, tutto deriva “da una parola francamente inappropriata: non si tratta di gite, ma di visite, importanti per far conoscere ai più giovani l’unicità della Shoah e che cosa significava l’antisemitismo per i regimi nazifascisti”.