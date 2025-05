“Dopo l’incontro della Coalizione dei Volenterosi a Kiev, ‘tutti e cinque i leader—Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Keir Starmer—hanno avuto una fruttuosa chiamata con Donald Trump, incentrata sugli sforzi di pace”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. “L’Ucraina – le sue parole – e tutti i suoi alleati sono pronti per un cessate il fuoco totale e incondizionato, su terra, aria e mare, per almeno 30 giorni a partire da lunedì. Se la Russia accetterà e sarà garantito un monitoraggio efficace, un cessate il fuoco duraturo, insieme a misure per rafforzare la fiducia, potrebbero aprire la strada ai negoziati di pace”.