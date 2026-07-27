Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all’Iran per dare ai negoziatori un’altra chance ma se la diplomazia fallisce è “pronto” a una “forte azione militare”. Lo ha detto il presidente in un’intervista ad Axios.

Le parole del presidente USA

“Simao impegnati in trattative molto approfondite con l’Iran. Se non dovessero dare esito positivo, torneremo a una risposta militare molto dura”, ha detto Trumpo ad Axios. A chi gli chiedeva quanto tempo volesse concedere alla diplomazia, il presidente ha risposto: “non molto, o le cose procedono rapidamente, oppure non se ne farà nulla”.