Prima ha aggredito la compagna, poi si è scagliato contro un passante che cercava di calmarlo e infine anche contro i Carabinieri, che sono dovuti ricorrere allo spray al peperoncino per fermarlo. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato sera, all’esterno del centro commerciale “Giardini del Sole” di Castelfranco Veneto (Treviso). In manette è finito un operaio 37enne, residente a Milano ma domiciliato a Cornuda (Treviso), accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’aggressione alla donna, una 35enne di Cornuda, era avvenuta al culmine di un diverbio, e alcuni passanti hanno chiamato il 112.

Alla vista dei militari, l’uomo si è scagliato contro un passante intervenuto in difesa della donna, afferrandolo per il collo. I carabinieri, dopo l’uso dello spray, sono riusciti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. Il passante, un 48enne del posto, si è riservato di presentare querela e di ricorrere alle cure mediche, mentre la donna si era nel frattempo allontanata prima dell’arrivo dei Carabinieri. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali episodi di maltrattamenti in ambito familiare. L’operaio è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.