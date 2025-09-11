Maggioranza e opposizione si sono divise nel voto sul testo finale della risoluzione del Parlamento europeo con cui si è invitato gli Stati a “valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

All’interno della maggioranza di governo, Forza Italia ha votato a favore, Fratelli d’Italia si è astenuta, mentre la Lega ha espresso voto contrario. Anche il cosiddetto “campo largo” ha però registrato divisioni, in particolare per l’eliminazione dal testo della parola “genocidio”. Il Partito Democratico ha sostenuto la risoluzione, mentre il Movimento Cinque Stelle ha votato contro. Tra i Verdi italiani, Leoluca Orlando, unico presente, ha espresso voto contrario. Da Sinistra Italiana, dai tabulati risulta astenuta la deputata Ilaria Salis.