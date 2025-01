Donald Trump, tornato alla Casa Bianca come presidente degli Stati Uniti, riporta al centro dell’attenzione internazionale l’idea controversa di acquisire la Groenlandia. Durante un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, ha definito l’isola “un posto meraviglioso” cruciale per la “sicurezza internazionale” degli Stati Uniti. Tuttavia, l’ipotesi di questa mossa ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati Nato, in particolare la Danimarca, a cui la Groenlandia appartiene formalmente come territorio a statuto speciale.

La reazione della Groenlandia

Il premier groenlandese Mute Egede, leader del partito indipendentista Inuit Ataqatigiit, ha ribadito la volontà dell’isola di decidere autonomamente il proprio futuro. “Non vogliamo essere né americani né danesi”, ha dichiarato, sottolineando le difficoltà economiche e di difesa che rendono complicata una piena indipendenza. La Groenlandia riceve ancora sussidi significativi dalla Danimarca per sostenere il proprio bilancio. Nonostante la possibilità di un referendum per l’indipendenza, prevista dall’attuale statuto di autogoverno, le incertezze geopolitiche e l’interesse degli Stati Uniti complicano i piani dell’isola.

La posizione internazionale

In Danimarca, il ministro degli Esteri Lars Lokke ha respinto l’idea che le grandi potenze possano “prendersi ciò che vogliono”. La premier Mette Frederiksen si trova ora a dover gestire la complessità delle relazioni con gli Stati Uniti in una “nuova realtà”.

Anche l’Unione Europea ha preso posizione: in un comunicato congiunto, i vertici di Bruxelles hanno ribadito il loro impegno a proteggere l’integrità delle democrazie europee e i diritti dei cittadini. Tuttavia, resta il dubbio su come queste dichiarazioni possano tradursi in azioni concrete di fronte a una pressione americana sempre più evidente.