Daniela Santanchè non si dimette. Giorgia Meloni ha invitato pubblicamente il Ministro del Turismo alle dimissioni, con una nota ufficiale di Palazzo Chigi. Eppure la Santanché non sembra volerlo fare, almeno per il momento. Questo, spinge a una domanda cruciale della politica italiana: il Presidente del Consiglio può “licenziare” un ministro?

La risposta breve è no: il Presidente del Consiglio italiano non può tecnicamente costringere un ministro a dimettersi. Ma la risposta lunga è molto più articolata, e vale la pena capirla bene.

Cosa dice la Costituzione sui poteri del Presidente del Consiglio

La Costituzione italiana, all’articolo 92, stabilisce che i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Questo significa che tecnicamente la nomina è un atto formale del Capo dello Stato, anche se nella pratica è il premier a scegliere i ministri e il Quirinale a ratificare quella scelta.

Il punto cruciale è che la Costituzione non prevede un potere speculare e diretto: il Presidente del Consiglio non può revocare un ministro con un atto unilaterale. Non esiste, nell’ordinamento italiano, una norma che consenta al premier di licenziare un componente del governo con la stessa immediatezza con cui lo ha nominato.

L’articolo 95 della Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di dirigere la politica generale del governo e di mantenerne l’unità, ma questo potere di indirizzo non si traduce in un potere di revoca diretta dei singoli ministri.

Il meccanismo della revoca esiste ma è complicato

Esiste però uno strumento che, almeno sulla carta, consentirebbe la rimozione di un ministro: il Presidente del Consiglio può proporre al Presidente della Repubblica la revoca di un ministro. È una procedura prevista implicitamente dal sistema costituzionale, ma nella storia repubblicana italiana non è mai stata formalmente attivata fino in fondo, perché è politicamente esplosiva e istituzionalmente delicata.

Il motivo è semplice: se Meloni arrivasse a chiedere formalmente al Quirinale di revocare Santanchè, si aprirebbe una crisi istituzionale senza precedenti. Il Presidente della Repubblica ha un margine di valutazione autonomo e potrebbe anche non accettare immediatamente la proposta, avviando una trattativa politica che metterebbe il governo in una posizione di grande debolezza.

In pratica, questo strumento esiste sulla carta ma non è mai stato usato, e probabilmente non lo sarà nemmeno questa volta, almeno non come prima mossa.

Perché allora i premier chiedono le dimissioni invece di imporre la revoca

La risposta è più politica che giuridica. In Italia, il sistema di governo si regge su equilibri di coalizione e su accordi tra partiti che spesso sono più vincolanti delle norme scritte. Un ministro che appartiene a un partito alleato, o persino allo stesso partito del premier, è una figura che porta con sé un peso politico che va ben oltre la sua persona.

Rimuoverlo con forza significa rompere quegli equilibri, indebolire il governo, aprire una crisi. È per questo che storicamente i premier italiani hanno sempre preferito la strada della pressione politica e della richiesta pubblica di dimissioni, piuttosto che quella della revoca formale: costa meno in termini di stabilità governativa.

Nel caso attuale, Meloni ha scelto di alzare il livello della pressione rendendola pubblica e ufficiale attraverso una nota di Palazzo Chigi. Un gesto politicamente fortissimo, che in un sistema parlamentare maturo dovrebbe essere sufficiente a indurre le dimissioni volontarie. Ma “dovrebbe” non significa “deve”.

La mozione di sfiducia individuale come strumento parlamentare

Se Santanchè non si dimette volontariamente e Meloni non vuole arrivare alla revoca formale, rimane un terzo strumento: la mozione di sfiducia individuale. Il Parlamento può votare la sfiducia nei confronti di un singolo ministro, senza che questo comporti automaticamente la caduta dell’intero governo.

È uno strumento rarissimo nella storia repubblicana italiana. Fu usato per la prima volta nel 1995 nei confronti del ministro della Giustizia Filippo Mancuso, nel governo Dini, aprendo un precedente che ancora oggi è citato come caso limite. In quell’occasione il ministro fu effettivamente costretto ad andarsene, ma la vicenda creò tensioni istituzionali che durarono mesi.

Il paradosso politico di oggi è evidente: se la maggioranza decidesse di far passare la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro Santanchè, si troverebbe a votare insieme alle forze che si oppone ogni giorno in Parlamento, uno scenario imbarazzante ma non impossibile, qualora la situazione diventasse insostenibile.

Quando la norma non basta: il peso politico di un rifiuto

C’è però un piano che va oltre il diritto costituzionale, e che riguarda qualcosa di più difficile da codificare in una norma: il senso istituzionale e la lealtà politica. Perché una cosa è sapere che tecnicamente un ministro può resistere a una richiesta di dimissioni. Un’altra è valutare cosa significa, nella pratica, farlo.

Quando un Presidente del Consiglio in carica emette una nota ufficiale da Palazzo Chigi chiedendo pubblicamente a un proprio ministro di dimettersi sta compiendo un atto politico di straordinaria gravità. Sta dicendo, davanti al paese intero, che quella persona non è più adatta a rappresentare il governo che guida. È una presa di distanza netta, formale, irreversibile.

Scegliere di ignorarla è una decisione che ha conseguenze che vanno ben oltre la vicenda personale del ministro in questione. Mette il governo in una posizione di debolezza evidente agli occhi dell’opinione pubblica, degli alleati internazionali e delle istituzioni. Trasmette l’immagine di un esecutivo in cui il presidente del consiglio chiede qualcosa e non viene ascoltato. Un cortocircuito di autorità che, indipendentemente da chi abbia ragione sul merito, danneggia la credibilità dell’intero apparato di governo.

In qualsiasi democrazia parlamentare matura, un ministro che si trova in questa situazione, indagato e sotto processo, pubblicamente invitato a farsi da parte dal proprio premier, con la maggioranza che valuta di votare una mozione di sfiducia insieme all’opposizione, avrebbe già rassegnato le dimissioni.

Non per obbligo giuridico, ma per quella forma di responsabilità istituzionale che dovrebbe essere implicita nell’accettare un incarico di governo. Il fatto che questo non stia accadendo è, di per sé, una notizia politica rilevante al di là di qualsiasi valutazione sul merito delle vicende giudiziarie che riguardano la diretta interessata.

Cosa succede adesso

Dal punto di vista strettamente costituzionale, Santanchè ha il diritto di restare al suo posto fino a quando non si dimette volontariamente, non viene revocata formalmente su proposta del premier e con atto del Presidente della Repubblica, oppure non viene sfiduciata dal Parlamento.

Nessuno di questi tre scenari è automatico. Tutti e tre richiedono una scelta politica attiva da parte di qualcuno. Ed è esattamente questa la ragione per cui situazioni come quella attuale si trascinano, diventano pubbliche, si giocano sui giornali e nelle dichiarazioni ufficiali prima ancora che nelle aule parlamentari o negli uffici istituzionali.