Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto che il ponte sullo Stretto di Messina venga intitolato a Silvio Berlusconi. Schifani, esponente di Forza Italia, nei governi Berlusconi fu anche presidente del Senato. A proposito del Ponte, a cui il Cipess ha dato recentemente il via libera, afferma che “la Sicilia oggi è un cantiere in piena attività: entro pochi anni si presenterà già pronta a sfruttare il Ponte, che mi piacerebbe fosse intitolato a Silvio Berlusconi, come anello di trasmissione di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente”.

Schifani segue quanto scritto da Antonio Tajani sui social il giorno dopo l’approvazione. Il vicepremier però non si era spinto così oltre. Queste le parole di Schifani: “Una giornata storica che dedichiamo al presidente Berlusconi, alla sua lungimiranza, alla sua straordinaria visione, alla sua voglia di rendere sempre più grande l’Italia”.

Salvini: “Ponte sullo Stretto intitolato a Berlusconi? Ne parleremo”

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nei giorni scorsi ai microfoni di Agorà Estate su Rai 3 aveva commentato dicendo che serve tempo per decidere una cosa del genere: “Ho pensato a Silvio, indubbiamente, in queste settimane. Sull’intitolazione avremo modo di parlarne, già con merito e orgoglio abbiamo scelto di intitolargli l’aeroporto di Malpensa perché è stato un grande italiano, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e comunicazione oltre che un grande politico”.