“Possa Egli, ‘il dominatore’ (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele”. A dirlo durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Queste parole sono state pronunciate al termine della preghiera in una moschea di Rize sulla costa del Mar Nero.

Erdogan ha utlizzato uno dei nomi usati nell’Islam per descrivere Dio: Kahrar, traducibile come “il dominatore” o “colui che sottomette”. Il leader turco, nel suo discorso ha aggunto: “Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti” ed ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. Erdogan ha poi sottolineato che “il Medio Oriente è incandescente in questo momento”.

Ucciso in Iran il portavoce dei pasdaran

In Iran intanto, le guardie della rivoluzione hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini. I pasdaran, in una dichiarazione sul loro sito web Sepah News hanno aggiunto che Naini “è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all’alba”. La morte del portavoce delle guardie rivoluzionarie è stata confermata anche da una fonte della Difesa israeliana.