Il mondo Maga (Make America great again) insorge contro il capo del Pentagono Pete Hegseth dopo che ha annunciato che il Dipartimento della Difesa ha accettato di ospitare una nuova base dell’aeronautica militare del Qatar nell’Idaho.

Lara Loomer, la fedelissima di Donald Trump, si è detta “tradita”: “nessuno Stato straniero dovrebbe avere una base militare negli Stati Uniti, soprattutto se è un paese musulmano”.

“Io non penso che voterò nel 2026”

In una serie di post infuocati su X, Loomer ha criticato l’amministrazione sottolineando come la decisione sul Qatar “potrebbe spingere molti a non votare. Io non penso che voterò nel 2026”.

Critiche sono arrivate anche da Steve Bannon, l’ex controverso stratega della Casa Bianca: “Non dovrebbe mai esserci una base militare di un potenza straniera negli Stati Uniti”.

La commentatrice conservatrice Amy Malek ha invece scritto su X che il Qatar ha speso 100 miliardi di dollari per acquisire influenza negli Stati Uniti, un investimento che “sta dando i suoi frutti. Il Qatar finanzia Hamas, l’Isis e i talebani. Gioca su due frutti finanziando la jihad e poi fingendosi mediatore”.