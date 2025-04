Donald Trump sui dazi “non farà marcia indietro rispetto a quello che ha annunciato ma ciò che può fare l’Europa è togliere i dazi e le altre barriere non tariffarie al commercio che sono molto peggio dei dazi”. Lo spiega al Corriere della Sera il segretario al Commercio Howard Lutnick, secondo cui “solo allora il presidente farà un accordo con ciascuno, quando e solo se i Paesi che ci hanno sfruttato cambiano davvero il loro approccio”. Al momento gli Usa stanno negoziando con l’Ue, non con i singoli Paesi membri. “Per ora sì, ma se la vostra premier vuole telefonare al presidente Trump non ci sono ragioni per non farlo – spiega ancora -. Il presidente vuole azioni concrete. L’avete sentito: non vuole più parole, chiacchiere, vuole azioni, vuole vedere che cosa fanno”.