Il segretario della Nato Rutte: “L’Ucraina ha bisogno di meno idee sulla pace e più armi”

“L’Ucraina ha bisogno di meno idee su come organizzare il processo di pace e di più aiuti militari, per far sì che quando decida di aprire i negoziati sia in una posizione di forza”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte aprendo la ministeriale esteri.

Le parole del segretario della Nato

“Domani – ha detto ancora – i ministri affronteranno anche il tema delle azioni ostili della Russia nei Paesi della Nato. E mi aspetto che i ministri incarichino la Nato di elaborare una nuova strategia per contrastare la guerra ibrida. Negli ultimi anni Russia e Cina hanno cercato di destabilizzare le nostre democrazie con atti di sabotaggio, attacchi informatici, disinformazione e ricatti energetici per intimidirci”.