Leonardo Saggiorato ha lasciato la carica di segretario di Gioventù Nazionale. Saggiorato guidava i giovani di Fratelli d’Italia ad Alessandria e si è dimesso non potendo più tollerare il silenzio del suo partito su Gaza.

Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista: “Mi schiero a favore del popolo palestinese. A Gaza è in corso un genocidio e Netanyahu è un criminale, responsabile di una vera e propria pulizia etnica. Non posso condividere la linea di quello che fino a poco fa era il mio partito. E credo che l’Italia dovrebbe riconoscere lo Stato palestinese”.

La sua è stata “una scelta ponderata maturata con serietà e senso di responsabilità, dettata dall’evoluzione delle convinzioni personali e dalla volontà di proseguire l’impegno politico in coerenza con queste. A Gaza è in corso un genocidio, non si deve restare fermi a guardare”. Saggiorato rimarrà tuttavia a fare l’assessore ad Oviglio, un comune della provincia di Alessandria.