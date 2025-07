Il Senato ha dato il secondo via libera alla riforma della giustizia con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni. Il disegno di legge, che prevede la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, torna ora alla Camera per il terzo passaggio, prima di una nuova votazione al Senato. Durante il voto, le opposizioni hanno protestato esponendo cartelli contro la riforma. Presente in aula il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La protesta delle opposizioni

I senatori del Pd, al momento del voto, hanno tutti esposto un frontespizio della Costituzione rovesciata. I deputati di M5s hanno invece alzato un cartello con le immagini di Borsellino e Falcone con la scritta “non nel loro nome”.