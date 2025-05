La speranza si chiama Vaticano. Perché lo stallo di Putin continua. Un passo avanti e uno indietro.

A Trump stanno per saltare i nervi: “Senza intesa mi ritiro”, sostiene alzando il tono della voce. È una pericolosa retromarcia quella che si è verificata dopo le due ore di telefonata tra il Cremlino e la Casa Bianca.

Il presidente russo finge di aprire una trattativa, poi temporeggia. Tutto ritorna come prima?

Meloni chiama in soccorso il Vaticano

Giorgia Meloni è preoccupata, non vuole che i suoi sforzi finiscano nel dimenticatoio. Telefona a Leone XIV che la tranquillizza. Sarà la Santa Sede ad ospitare l’eventuale summit. È in queste stanze che si svolgerà l’incontro che potrebbe definirsi “quello della pace”.

La situazione è confusa: l’ottimismo si piega al pessimismo ed anche a Bruxelles si discute senza trovare per il momento una soluzione.

A Washington, Donald Trump ha un diavolo per capello perché, con l’andare dei giorni, si rende conto che Putin gioca a rimpiattino. All’ultimo, quando ogni cosa sembra andare per il meglio, si nasconde e si ricomincia da capo.

“Serve un arbitro”, commenta la premier italiana. Prima che saltino i nervi al presidente americano, bisogna trovare una persona, “un santo” che possa fare il miracolo.

Il Vaticano insomma. il Papa americano che parla la stessa lingua di Trump e potrebbe rappresentare l’asso nella manica. Un breve colloquio al telefono (in inglese o in italiano?) con la risposta immediata e positiva. Il Vicario di Cristo è pronto e farà di tutto perché questa missione possa dare quei risultati che la gente nel mondo si aspetta.

“Pazzi per Meloni”, titola in prima pagina il Times di ieri. “La maggior parte dei leader mondiali sta facendo a gara per avvicinarsi al primo ministro italiano” aggiunge il prestigioso quotidiano inglese. Si dice che l’ufficio stampa dell’Eliseo abbia dovuto fare i cosiddetti salti mortali per evitare che il presidente francese aprisse le pagine del giornale, trovando quello sperticato elogio nei confronti della premier italiana con cui Macron non ha certamente un buon feeling.

Le antipatie e le simpatie non debbono comunque intralciare il cammino verso la pace. Se ne rendano conto i due potenti esponenti del vecchio continente e lavorino per evitare che un terzo conflitto mondiale possa portare morte e distruzione ad est come a ovest.

Oggi non è più il tempo delle invidie e dei complessi di superiorità o inferiorità. Si deve marciare uniti affinchè le armi non continuino ad avere la meglio tra Ucraina e Russia.

Oppure che decine di migliaia di bambini debbano morire perchè la guerra non conosce confini. Gaza non si deve ripetere, le immagini che la tv ha portato nelle case di milioni e milioni di persone dovranno essere domani soltanto un brutto ricordo. La fame e la disperazione non sono termini che debbono appartenerci.

In Italia non occupiamoci per adesso dei referendum e del voto di giugno, tralasciamo le polemiche sul terzo mandato che viene proibito ai presidenti di regione, le elezioni comunali possono attendere, compresa quelle del nuovo sindaco di Genova di destra o di sinistra che sia.

In Europa esistono problemi ben più importanti; negli Stati Uniti vive un presidente che vuole conquistare la pace anche per far vedere al mondo che il popolo americano non ha votato a vanvera quando ha scelto lui come inquilino della Casa Bianca.

Putin, infine, ridimensioni le sue richieste eccessive: annettersi completamente l’Ucraina. Che servirebbe una simile conquista se intorno a noi vedessimo soltanto mattanze e relative macerie?