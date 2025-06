Donald Trump “non ha alcuna strategia commerciale” per la Cina: il presidente ha lodato l’accordo raggiunto “ma il massimo che si può dire è che si tratta di una tregua che pende dalla parte della Cina”. Lo afferma il board editoriale del Wall Street Journal criticando Trump per “non avere” una strategia sui dazi.

“Dazi un’arma a salve economica contro amici e nemici”

“Il suo ultimo passo indietro dimostra che non può intimidire la Cina come ha cercato di fare durante il suo primo mandato. La Cina ha una sua influenza”, spiega il Wall Street Journal.

“Una strategia commerciale più intelligente sarebbe quella di collaborare con gli alleati come fronte unito per contrastare le politiche predatorie della Cina. Invece, Trump ha usato i dazi come un’arma a salve economica contro amici e nemici. Questo aumenta l’influenza della Cina e, come la tregua commerciale di questa settimana, non c’è nulla da rallegrarsi”.