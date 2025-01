La senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, in una nota parla della Shoah a ottanta anni dalla liberazione di Auschwitz: “Ottant’anni fa, il mondo scopriva le atrocità nascoste dietro i cancelli di Auschwitz. La pagina più buia della storia. Una storia che purtroppo oggi tra disinformazione, negazionismo e tentativi di riscrivere quel che è stato attraversa un’altra pagina di dolore, tutt’altro che relegato al passato”.

Prosegue Ilaria Cucchi: “Non si può essere al riparo da quegli orrori se li si ignora, se non si è consapevoli delle verità e delle responsabilità che le determinarono. Ottant’anni dopo l’apertura di quei cancelli, ci troviamo oggi a dover lottare contro il silenzio, contro la passività di una memoria che non sembra appartenerci più”.

“Ci troviamo a dover lottare contro la banalità con cui, da una parte all’altra del mondo, certe parole e simbologie che speravamo definitivamente sconfessate trovano nuova linfa in questo silenzio. Come disse Primo Levi, i lager nascono facendo finta di nulla. Per questo, di fronte a tutto questo, non possiamo né dobbiamo fare finta di nulla. Mai più”, conclude la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra.