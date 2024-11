“Su Fitto e il cosiddetto interesse nazionale. L’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, l’interesse delle classi popolari, non è semplicemente avere un italiano qualsiasi come Commissario europeo”. Lo scrive su X l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis che poi aggiunge: “Il vero minimo sindacale è avere un Commissario che non appartenga alla destra incompetente, razzista, asservita alle élites economiche e amica dei magnati come Elon Musk”.

La Salis spiega quindi che “ogni volta che il concetto di interesse nazionale viene usato come ricatto morale, dietro l’angolo c’è sempre una truffa a scapito della gente comune”.