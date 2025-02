Ilaria Salis in carcere con le manette ai polsi. A pubblicare su X questa foto fake è Zoltan Kovacs, segretario di Stato ungherese per la comunicazione internazionale e portavoce del primo ministro Viktor Orban. Il post, che ha generato sdegno e commenti duri da parte di italiani e non, è accompagnato da questa frase: “Dovresti essere qui, non in televisione”. L’immagine è stata postata sul social di Elon Musk in risposta all’annuncio, lanciato sui social dalla stessa Salis, della sua partecipazione alla trasmissione “Che tempo che fa”.