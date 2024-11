Nuovo giorno, nuova puntata della vicenda Albania. Da quel che si è capito otto migranti sono stati caricati ieri sulla Libra, il pattugliatore di 80 metri della Marina Militare. E i migranti, salvo sorprese, dovrebbero arrivare nel porto di Shengjin nelle prime ore di venerdì.

Ilaria Salis: “Otto migranti sulla nave verso l’Albania mentre nelle ultime 48 ore ne sono sbarcati 1.600”

“Otto persone migranti – scrive l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis su X – sulla nave della vergogna Libra, in rotta verso l’Albania, otto. Mentre nelle ultime 48 ore ne sono sbarcate 1.600 sulle nostre coste. Poche, pochissime per chi sta dalla parte del governo Meloni e della Fortezza Europa. Troppe, per chi sta dalla parte dell’umanità e dell’internazionalismo. Per ora l’operazione Albania è un grande fallimento oltre che una vergogna disumana, impegniamoci per farla fallire definitivamente e aprire vie sicure per la migrazione”.