In Veneto c’è chi è pronto a mettere sul mercato la carne di nutria. “Come si mangiano in tutte le parti del mondo, come in Francia con il ‘patè di ragondin’ nei menù dei migliori ristoranti, come in Patagonia dove la nutria è piatto nazionale, anche in Veneto la nutria deve essere valorizzata come capitato con il granchio blu: proporrò la settimana prossima una mozione rivolta agli assessori competenti per rendere le nutrie utili a questo progetto”. Queste le parole del consigliere regionale eletto nelle fila della Lega, Stefano Valdegamberi, intervenendo a Radio Veneto24.

“È molto meglio la nutria della carne processata – aggiunge Valdegamberi, che si è filmato alcune settimane fa mentre consumava in casa di amici una sorta di spezzatino di nutria – È un roditore che si nutre di radici, bacche ed è un animale molto pulito. È una carne poco grassa, salutare, adatta per le diete: vorrei trasformare questo problema in un’opportunità. Chiederò nella mozione la stessa circolare fatta con il granchio blu per consentirne la commercializzazione e l’utilizzo nell’industria della trasformazione alimentare. Un filetto di nutria in Francia costa 30/40 euro, ha un valore economico tutto da esplorare”.