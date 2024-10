Correva l’anno 2014. Ancor prima del Salvini di Pontida (“Come Lega ci prendiamo un impegno: dall’anno prossimo zero canone Rai in bolletta), quindi. Giorgia Meloni, via social, parlando dell’arrivo del canone in bolletta, tuonava: “Sembra che il Governo Renzi voglia inserire il canone Rai nella bolletta dell’Enel per evitare l’evasione. Credo che questa tassa vada eliminata, inserirla in bolletta è un abuso”. Amen. In questa manovra, infatti, il canone, come per magia, è ritornato a 90 euro (da 70). Insomma, tutto come annunciato: ancora un’altra promessa mantenuta dal nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.