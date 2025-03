Era il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina. “Dobbiamo – diceva il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte – riporre tutti gli sforzi per porre fine a questa aggressione militare. E ovviamente dobbiamo sostenere la popolazione ucraina, che sta subendo tante sofferenze. Quindi c’è anche la disponibilità ad appoggiare un sostegno concreto, anche se indiretto, per mettere la popolazione ucraina nella condizione di poter esercitare il legittimo diritto alla difesa contro questa aggressione”. Chissà, forse l’aggressione militare russa è finita e non ce ne siamo accorti.

“