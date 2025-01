Era la fine di giugno del 2013 quando la ministra delle Pari opportunità, lo sport e le poltiche giovanili Josefa Idem del governo Letta finì nell’occhio del ciclone per un problema con l’Ici. “Cosa penso del caso Idem? – spiegava allora Daniela Santanchè a Repubblica chiedendo le dimissioni della ministra -. Che ci sono sempre due pesi e due misure. Se capita una cosa del genere al centrosinistra, nel centrosinistra si fa finta di niente. Se fosse successo a una di noi del centrodestra, saremmo già state cacciate”. Detto, fatto: la Idem allora si dimise. Daniela Santanchè, almeno per ora, non è stata cacciata da nessuno.