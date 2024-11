In un comizio in Pennsylvania, parlando del fatto che gli uomini non dovrebbero gareggiare con le donne, Donald Trump ha detto che Kamala Harris dovrebbe salire sul ring con il pugile Mike Tyson: “Mettete Mike sul ring con Kamala. Sarebbe interessante”. Una battuta mal riuscita, come tante altre.

Ma solo qualche giorno fa, dopo essersi autodefinito un “paladino delle donne” l’ex presidente USA aveva detto chiaro e tondo: “Beh, io proteggerò le donne, che piaccia a loro o no. Le proteggerò dai migranti che entrano nel Paese, le proteggerò dai Paesi stranieri che vogliono colpirci con missili e con altre cose”. Insomma, the Donald proteggerà tutte le donne da tutto. Tranne… Tranne Kamala Harris da Mike Tyson.

Piccola postilla: ma possibile che siamo finiti nell’universo parallelo in cui un presidente degli Stati Uniti durante un comizio dice “mettete Mike sul ring con Kamala. Sarebbe interessante?”. Sì, a quanto pare sì.