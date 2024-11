Ipse Dixit, Elly Schlein: “Questa sinistra non è disponibile ad alleanze con le destre estreme in Europa e non lo sarà mai”. Più o meno

L’Italia è quel fantastico Paese dove le due donne a capo dei due partiti principali, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, dopo aver detto, chiaro e tondo, che in Europa non avrebbero mai votato l’una con la sinistra e l’altra con la destra, in Europa hanno poi votato una con la sinistra e l’altra con la destra.

Di Meloni abbiamo già ricordato quando in campagna elettorale disse: “Le maggioranze arcobaleno alla fine producono solo compromessi al ribasso. Sicuramente io non sono disposta a fare maggioranze con la sinistra, questo no”. E infatti… E infatti alla fine l’altro ieri ha votato la maggioranza arcobaleno del von der Leyen II. Maggioranza che va, lo ricordiamo, dai verdi, ai socialisti, passando per i popolari e liberali fino, appunto, ai conservatori della Meloni.

Dall’altra parte del fronte, anche Elly Schlein alla Camera lo disse chiaro e tondo: “Giorgia Meloni non vuole inciuci con la sinistra: non si preoccupi. Questa sinistra non è disponibile ad alleanze con le destre estreme in europa e non lo sarà mai”. Mai. Tranne, per esempio, l’altro ieri.