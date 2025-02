Centri in Albania? No, dall’opposizione Giorgia Meloni per fermare quella che lei definiva “immigrazione incontrollata e clandestina” aveva un’idea semplice: blocco navale subito. E infatti, una volta al governo, la Meloni è rimasta coerente e ha aperto finalmente i centri in Albania.

Vediamo se così è più chiaro…

C’è solo un modo per dire STOP definitivamente all’immigrazione incontrollata e clandestina: #BloccoNavaleSubito pic.twitter.com/0uxsSS78wF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 9, 2019