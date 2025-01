Se c’è una cosa che non si può rimproverare a questo governo è la coerenza sulle accise. Dopo il video ormai celeberrimo di Giorgia Meloni al distributore, ecco un altro reperto d’archivio. Correva l’anno 2018.

“Impegno concreto – diceva allora Matteo Salvini – realizzabile e fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate se ne va in accise, in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche però faccio giustizia e taglio”.

Poi l’elenco delle accise: “Tagliare, non possiamo avere la benzina più cara d’Europa. Tagliare. Riduciamo la tassa più alta d’Europa sulla benzina e lasciamo euro in più nella tasche dei cittadini. Una tassa di ottant’anni fa con me non esisterà più”.

Detto, fatto: secondo il Codacons nel weekend la benzina sulla A1 ha toccato quota 2,4 euro. Un caso limite, certo, ma che mostra un trend di aumenti che, su base annua, fin qui secondo il Codacons si sta traducendo in un aumento di 52 euro in media per la benzina e di 57 per il diesel. Grazie Matteo.